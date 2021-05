Buenos Aires pide que no haya reuniones durante el clásico Boca-River

Buenos Aires, 14 may. (EFE).- El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, pidió este viernes que no se produzcan reuniones para ver el partido ente Boca Juniors y River Plate, que este domingo se enfrentan en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

'No es momento para ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, tendremos toda la vida para hacerlo, en las próximas dos o tres semanas no es el momento, necesitamos que los casos bajen', afirmó Quirós en rueda de prensa.

Las reuniones sociales en espacios cerrados quedaros suspendidas tras las restricciones que el Gobierno nacional anunció en abril para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, y sobre el peligro de estos encuentros, alertó Quirós.

'Llevamos casi un mes centrando nuestro debate en la presencialidad escolar donde tenemos documentado una cantidad de contagios relativamente pequeña y hemos desviado el foco que más del 70 % de los nuevos contagios ocurren por encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados”, dijo.

El ministro subrayó la necesidad de 'volver a la cantidad de casos' que había antes de la llegada de la segunda ola, y aclaró que “si la curva sigue descendiendo al mismo ritmo, seguramente no habrá que tomar medidas complementarias'.

Sobre la campaña de vacunación destacó que la capital comenzará en los próximos días la 'parte final', en la que se comenzará a vacunar a los menores de 60 años.

'El primer grupo será de 55 a 59 años y que estén contempladas en los grupos que estén por delante, como el personal estratégico o que tengan condiciones acompañantes', aseveró. EFE