Buenos Aires presenta su plan para el retorno 'gradual' a clases presenciales

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó este jueves su plan para el retorno a las clases presenciales, previsto para el próximo 17 de febrero, el cual establece que se hará de forma 'gradual' para que todos los alumnos, todos los días, vuelvan a las aulas 'en una jornada simple de al menos cuatro horas'.

Así lo anunció en rueda de prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para quien todos estos cambios generan 'un nuevo escenario' de educación en la capital, en donde la 'flexibilidad y la capacidad de adaptación van a ser la norma'.

'Se va a enseñar distinto, se va a aprender distinto, nos vamos a organizar distinto. Por supuesto que a todos nos gustaría volver a la normalidad lo antes posible, pero en el mundo entero estamos viviendo una situación tan inesperada y atípica', aseguró el alcalde de la ciudad.

UN RETORNO ESCALONADO

Según el plan presentado por el Ejecutivo porteño, el regreso presencial a las aulas se hará en cinco etapas y los primeros en retornar el próximo 17 de febrero serán los de nivel inicial (menores de 45 días a cinco años de edad), además de los tres primeros años de la primaria y de las escuelas especiales, y los dos primeros años de secundaria.

Unos días más tarde, el 22 de febrero, se completarán los otros cuatro cursos de primaria y de escuelas especiales, mientras que el 1 de marzo volverán los últimos tres años de secundaria y los últimos cuatro de las escuelas técnicas.

El 8 de marzo se incorporará a esta modalidad presencial toda la educación para adultos, y el 22 de marzo lo harán los centros terciarios y los institutos de formación profesional y docente.

'En el 2021 los chicos tienen que volver a las aulas. La virtualidad no es lo mismo, la pantalla no es lo mismo, el hecho de que los chicos puedan socializar es irreproducible, pero además desde el punto de vista del aprendizaje, lo vimos el año pasado, la cantidad de chicos que no alcanzaron los contenidos establecidos fue el doble', aseguró Rodríguez Larreta.

LOS DETALLES DEL PROTOCOLO

Para llevar este retorno escalonado adelante, el Gobierno de la capital diseñó un plan, llamado 'Primero, la escuela', que incluye la revisión 'rigurosa' de todos los edificios educativos 'para ver en qué medida se adaptaban a las necesidades de distanciamiento y ventilación'.

El programa contempla un extenso protocolo que, en cualquier caso, se adaptará a la realidad de cada escuela: ingreso 'escalonado' al colegio cada diez minutos, grupos burbuja (de grado, sala, curso o año), distancia social de 1,5 metros entre los alumnos y los profesores y toma de temperatura a la entrada de los centros educativos.

Desde los cinco años en adelante también será obligatorio el uso de la mascarilla, los recreos se realizarán sin contacto entre las diferentes burbujas, actividades como la educación física tendrán su protocolo propio y los actos masivos 'quedan suspendidos'.

En el caso de las aulas más pequeñas, los responsables de cada centro educativo podrán habilitar otro tipo de espacios, como salones de actos, comedores e incluso centros culturales cercanos, para la realización de las clases.

NO HABRÁ CIERRE DE ESCUELAS SI HAY CONTAGIOS

Para que esta vuelta a la presencialidad sea exitosa, el Gobierno porteño reiteró la importancia de hacer pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 a todo el personal docente y no docente cada dos semanas.

Los testeos empezaron este mismo lunes en tres zonas de la capital y por ahora se realizaron la prueba más de 3.600 profesionales, de los cuales tan sólo quince dieron positivo por coronavirus.

En ese sentido, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que si hay un caso positivo tras la vuelta a las clases presenciales 'no hay cierre de escuelas', sino que 'se aísla a las personas y a los grupos que hayan sido contacto estrecho'.

'En ningún caso va a haber suspensión de clases', expresó Acuña, quien agregó que ya se han repartido más del 98 % de los kits de limpieza y desinfección en los colegios.

A mediados del año pasado, el Gobierno porteño estableció un plan de 'revinculación' para aquellos estudiantes que perdieron el contacto con la escuela tras la instauración del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Unos meses después, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta se comprometió a retomar las clases presenciales a partir del próximo 17 de febrero, algo que estuvo en entredicho durante semanas por las negociaciones entre el Gobierno porteño y los sindicatos docentes, aunque al final se llegó a un acuerdo.

'La escuela a la que vamos a volver el miércoles no es la misma escuela que dejamos el mes de marzo. Es una escuela nueva, cada una con sus particularidades, adaptada con la más buena voluntad', definió el jefe de Gobierno de la ciudad. EFE