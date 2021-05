Buenos Aires y Berlín dialogan sobre la transformación urbana por la pandemia

Buenos Aires, 11 may (EFE).- Los alcaldes de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y de Berlín, Michael Müller, intercambiaron este martes ideas sobre la transformación de las grandes ciudades a partir de la pandemia de la covid-19, informaron fuentes oficiales.

Durante la videoconferencia, Müller destacó la estrategia de reactivación de la capital alemana tras la pandemia, que incluye proyectos de regeneración urbana y promoción de actividades en el espacio público.

Entre otras iniciativas, el alcalde berlinés destacó la transformación del centro financiero de la ciudad, donde se crearán nuevas viviendas y residencias para estudiantes universitarios.

El proyecto contempla, asimismo, medidas temporales para apoyar a los pequeños comercios que son claves para recuperar la vitalidad de esa zona de Berlín.

Por su parte, Rodríguez Larreta detalló el plan para transformar al denominado 'microcentro porteño', el área financiera de la capital argentina y el recientemente aprobado régimen de promoción de residencias estudiantiles, con el que el Gobierno de Buenos Aires busca ampliar las plazas disponibles para estudiantes.

'Como ciudades globales es importante que empecemos a trabajar juntos en la agenda del día después de la pandemia para promover las transformaciones que mejoren el bienestar integral de las personas'', indicó el jefe de Gobierno de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta confirmó que Buenos Aires participará, en agosto próximo, del encuentro 'Berlin questions 2021 - Metropolis: The New Now', una conferencia sobre los desafíos globales y las soluciones locales para 'reevaluar y reiniciar' las ciudades después de la pandemia del coronavirus. EFE