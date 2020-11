Bukele intercedió por acusado de violencia machista, según fiscal salvadoreño

San Salvador, 26 nov (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, aseguró este jueves que el presidente Nayib Bukele le pidió no procesar penalmente a un candidato a diputado acusado de violencia machista.

Melara reveló esta supuesta petición de Bukele mediante su cuenta de Twitter en un mensaje en el que respondía a críticas del mandatario.

De acuerdo con Melara, el mandatario le solicitó no procesar al expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y expresidente de la Asamblea Legislativa Walter Araujo, quien busca un escaño en el Congreso con el partido Nuevas Ideas (NI), surgido de un movimiento de Bukele y dirigido por uno de sus primos.

'¿Se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo? Que sabía lo que había hecho, pero que no lo procesara. Obviamente no le hice caso y lo procesé', señaló Melara.

El presidente salvadoreño criticó al fiscal general por no pedir a un tribunal que decretará prisión preventiva contra un hombre procesado por expresiones de violencia contra la mujer.

Se trata de un miembro del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) que se desempeña como presidente de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, formada por representantes de todos los partidos y que procesa las inscripciones de las candidaturas para las elecciones de 2021 en este departamento.

'El mensaje que envía el fiscal Raúl Melara es: golpeen mujeres, no se preocupen, la Fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido Arena', publicó el presidente.

Melara indicó en rueda de prensa que no pidió prisión preventiva a raíz de que dicho delito no tiene una pena de cárcel, sino que se paga con una multa y recordó que el presidente salvadoreño fue procesado y absuelto por el mismo cargo.

'No. El mensaje es que hay que ser coherentes: no se pidió prisión para usted tampoco cuando lo requirieron penalmente por el mismo delito', comentó el jefe del Ministerio Público.

El mandatario preguntó a Melara si tiene 'alguna prueba' de la supuesta petición y atribuyó la acusación a la campaña electoral.

Este intercambio de mensajes es parte de la confrontación verbal que mantienen ambos funcionarios desde que la Fiscalía solicitó retirar la inmunidad constitucional al director de la Policía y viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza, para que enfrente un proceso penal.

La Asamblea Legislativa dio luz verde al proceso de desafuero y formó una comisión que decidirá si existen elementos para que se vote el retiro de la inmunidad y sea procesado por los cargos de incumplimiento de deberes y fraude procesal.

Este proceso se dio después de que Arriaza se negara a llevar por la fuerza ante una comisión legislativa que investiga el uso de fondos públicos para atender la pandemia a los ministros de Salud, Francisco Alabí, y de Hacienda, Alejandro Zelaya.

No es la primera vez que el mandatario se enfrenta a un fiscal general, dado que en 2016 montó una protesta frente a la sede central de la Fiscalía para increpar a Douglas Meléndez (2015-2018) por procesar a varias personas, con al menos una cercana a su círculo familiar, por un supuesto ataque digital contra medios locales.

Bukele, que entonces era alcalde de la capital San Salvador, dijo a Meléndez que si trabajaba a favor de uno de los medios que denunciaron el ataque 'este pueblo lo va a ir a sacar de la oficina'. EFE