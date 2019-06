Buscan dinero para una estatua de Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene quien lo quiera en Puerto Rico, y menos desde el huracán María: tras fallar en conseguir fondos públicos para erigir una estatua en su honor al lado de otros expresidentes, se busca dinero privado para recaudar los 45.000 dólares que cuesta su figura de bronce delante del Capitolio, una parada obligada para turistas.



La idea proviene de la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico, cuyo vicepresidente, Melvin Soto, explicó a Efe que aTrump se le debe incluir en el Paseo de los Presidentes, en el Viejo San Juan, porque allí también están las nueve imágenes en bronce de otros ex mandatarios federales que han visitado a la isla, por lo que a falta de fondos públicos se ha optado por la microfinanciación.



En el paseo se encuentran las estatuas de los expresidentes Franklin D. Roosevelt, Herbert Hoover, Harry Truman, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Gerald Ford, Bill Clinton y Barack Obama.



Un punto de parada obligatoria para todo turista que llega a la isla, que es un estado libre asociado de EE.UU.



"La estatua de Trump irá acorde con las demás que hay en el lugar. No es resaltar una más que otra", aclaró Soto.



Cada estatua mide unos 2 metros de alto y está elaborada en bronce.



Igualmente, cada estatua cuenta con una leyenda sobre los expresidentes.



La instalación del paseo y las esculturas surgió por una orden administrativa que aprobaron los entonces presidentes de la Cámara de Representantes y Senado puertorriqueños en 2008.



Por ello, y porque Trump visitó a Puerto Rico un par de semanas después del paso de María en septiembre de 2017, es que el organismo estudiantil promueve que se construya y se ubique una estatua en honor y agradecimiento al mandatario estadounidense.



Una visita que a los puertorriqueños no les gustó nada por sus palabras infravalorando el número de muertos por el huracán, así como por su actitud de tirar a los asistentes a un acto rollos de papel de cocina, entre otras muchas causas.



El diseño, la creación y el montaje de la estatua de Trump, que tiene un costo aproximado de 45.000 dólares, será asumida con fondos privados y no públicos, a diferencia de todas las anteriores, que se erigieron con fondos públicos.



"La Legislatura ha mencionado que debido a la crisis fiscal, pues no hay dinero. Pasado el caso de cuando vino el presidente, pues empezamos a hacer la recaudación para a la misma vez, se le hace un alivio económico al Gobierno", sostuvo Soto.



Por ello, la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico puso en marcha la campaña "¡Build 45!" en la plataforma digital GoFundMe, un sitio de microfinanciación.



Al momento, el organismo ha recolectado 9.430 dólares y busca un escultor que la haga.



"Si seguimos al paso que vamos, vamos a llegar a la meta pronto", afirmó Soto, estudiante de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.



La defensa para la estatua de Trump, según explicó Soto, es porque ha sido el presidente estadounidense que más dinero le ha asignado a Puerto Rico después de un huracán, ha sido el único que ha visitado la isla después de un desastre natural y porque ha disminuido el desempleo entre los hispanos en Estados Unidos.



"Ha hecho unas cosas fenomenales por Estados Unidos y ha crecido la economía", agregó.



De igual manera, Soto mencionó que Trump es el primer presidente estadounidense que invita a un gobernador de Puerto Rico a su Despacho Oval, y que el mandatario estuvo en comunicación constante con el jefe del Ejecutivo puertorriqueño, Ricardo Rosselló, tras el paso del huracán María.