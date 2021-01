Busquets cree que la mejora del Barça 'va más allá' del cambio de sistema

Redaccion deportes, 16 ene (EFE).- El centrocampista Sergio Busquets comentó, antes de la final este domingo de la Supercopa de España ante el Athletic Club (21.00 CET/20.00 GMT, Sevilla) que la mejora del equipo no tiene que ver únicamente con el cambio de sistema, porque 'va más allá de eso' y tiene que ver con 'la confianza y el nivel de los jugadores'.

Así respondió el mediocentro, al ser preguntado si se siente más cómodo con el 4-3-3 o con el juego con doble pivote que implementó Ronald Koeman cuando llegó al Barça.

'(el 4-3-3) Ha sido el sistema más utilizado durante más tiempo, pero creo que todo va más allá del sistema: son los jugadores y lo que estés convencido al respecto. Ahora estamos jugando 4-3-3, nos encontramos cómodos, el equipo necesitaba esto y nos ha ido bien. Pero no ha sido solo por el sistema, sino más cosas', insistió.

Busquets, que antes de su intervención envió un saludo al capitán del equipo de fútbol sala Sergio Lozano, gravemente lesionado de nuevo en su rodilla, admitió que el Barça está 'muy motivado' para poder conseguir el primer título del curso.

'No está siendo una temporada fácil, el equipo está cada vez mejor y haciendo las cosas bien', dijo Busquets, quien admitió que están pendientes de la evolución de Leo Messi y de Sergiño Dest, ausentes por lesión en el partido de semifinales ante la Real Sociedad.

'Messi es el mejor jugador del mundo, si él juega se acentúan nuestras opciones. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo, la última palabra será suya, de los servicios médicos y del míster. A ver cómo evoluciona', insistió.

Admitió que la situación que atraviesa el club, con problemas económicos a causa de la pandemia, la rebaja salarial y ahora el aplazamiento electoral, es la más complicada desde que pertenece a la entidad azulgrana.

'Es una situación complicada, puede ser hasta una situación límite. Tenemos una pandemia y todo esto aún lo empeora todo más. Todos queríamos las elecciones antes posible, pero lo primero es la salud de la gente', insistió.

Preguntado sobre el valor de Pedri en este Barcelona, Busquets le recomendó 'seguir haciendo las cosas' como las está haciendo ahora. 'Hay que dejarlo trabajar y así seguro que va a ir mejorando, pero para eso tenemos que ayudarle entre todos. Es un jugador con un talento brutal y un margen de mejora muy grande. Como persona y como jugador lo tiene todo', admitió.

No considera que fuera un alivio que el Real Madrid cayera en semifinales: 'El primer paso era ganar, y lo hicimos. Luego me daba igual, por el momento en el que estamos, lo importante somos nosotros y no hay que desmerecer al Athletic. Va a ser un partido dificilísimo y tenemos que intentar dar nuestro mejor nivel'.

Preguntado sobre si en el caso de conseguir el título, esta circunstancia puede ser el 'clic' definitivo para el proyecto de Koeman, Busquets dijo que 'sería muy importante' para el equipo.

'Si es el 'clic' o no, eso ya serían palabras mayores, pero sería demostrar que estamos en el camino. Venimos en una dinámica muy buena, acoplándonos a lo que quiere el míster, sintiéndonos mejor, así que sería un paso importante', comentó. EFE