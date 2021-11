Busquets da caza a su mejor socio

Sevilla, 14 nov (EFE).- El capitán Sergio Busquets, reservado en Atenas por Luis Enrique Martínez por el peligro de una amarilla que hubiese acarreado sanción, regresó al once ante Suecia para tomar el mando de la selección española en La Cartuja, donde igualó los 133 partidos de su mejor socio en el centro del campo y su actual técnico del Barcelona, Xavi Hernández.

Ascendió al tercer escalón histórico Busquets, leyenda de la selección española, campeón del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Ya solo le quedan por delante Iker Casillas, con 167 internacionalidades, y las 180 que de momento firma Sergio Ramos en un techo difícil de alcanzar por el centrocampista catalán de 33 años.

Por el momento no ha puesto fecha a su despedida, con el deseo de disputar al menos hasta el Mundial 2022, con partidos para ensanchar su larga trayectoria y seguir dando caza en registros a los que fueron compañeros de batallas y éxitos.

'Busi' es ya es el tercero con más partidos en la historia de la selección pero el quinto con más triunfos, 94 con el firmado ante Suecia que da el pase a Catar. Está a dos de Andrés Iniesta y a seis de Xavi. Iker Casillas se despidió con 121 y Ramos subió el listón hasta los 131.

'Xavi lo recuerdo como a uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la historia, al menos reciente, de España. He tenido la suerte de ser compañero de él y de conocerlo como persona, y me he formado junto a él en el día a día, siendo socios en el medio campo', manifestó Busquets en la víspera del partido en el que España selló su pase a Catar 2022.

Tras debutar con Vicente del Bosque como seleccionador el 1 de abril de 2009, en un encuentro de clasificación al Mundial 2010 ante Turquía en Estambul, con triunfo de España (1-2), la carrera de Busquets en la selección se extiende doce años y seis meses, con 133 partidos, 106 titular y 27 suplencias.

Ha sido un referente desde sus primeras apariciones en el Mundial 2010 hasta el presente, con Luis Enrique Martínez al mando, que le entregó el brazalete de capitán y lo esperó el tiempo que hiciese falta en la última Eurocopa tras su positivo en covid-19 que le impidió disputar los dos primeros encuentros del torneo.

En Catar, si le respetan las lesiones, Busquets disputará su cuarto Mundial igualando lo conseguido por Iker Casillas, Andoni Zubizarreta y un único jugador de campo, Xavi, al que hoy alcanzó en internacionalidades. EFE

