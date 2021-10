Busquets: 'La gente está contenta, aunque no somos invencibles'

Milán, 5 oct (EFE).- Sergio Busquets, capitán de la selección española, defendió el nivel del equipo independientemente de los jugadores convocados por Luis Enrique Martínez, aseguró que estar en la fase final de la Liga de Naciones es 'un premio merecido' y reconoció que siente el apoyo de la afición aunque no sean 'invencibles'.

'Hemos tenido una experiencia en un pasado reciente muy buena en la Eurocopa, llegando a semifinales y mereciendo más. Ahora estamos en una 'final four' porque hicimos el trabajo en un grupo difícil y estamos con tres selecciones muy importantes'.

'El nivel de la selección, independientemente de quien venga, es muy bueno. Siempre ha competido. Creo que la gente está muy contenta con la selección, aunque no somos invencibles. Hay partidos grises pero en línea general el nivel está siendo muy bueno', defendió en rueda de prensa.

Busquets se aisló del revuelo que ha acompañado a la convocatoria de Luis Enrique para encarar la fase final de la Liga de Naciones y defendió el nivel de todos los internacionales que pelearán por el título en Italia.

'Generalmente no veo ni escucho nada. Se me puede colar algo pero en líneas generales poco. No estamos pendientes del ruido de alrededor, sabemos lo que es el fútbol de nuestro país, los seleccionadores que hay, los programas y diarios que están detrás. Es la decisión del seleccionador, cuando llegan los partidos siempre hemos tenido el apoyo de España. Cuando el balón empieza a rodar queda todo al margen', reflexionó.

Para el capitán de la selección, todos los jugadores confían en las decisiones que toma el seleccionador y están unidos para pelear por lo máximo. 'Los que venimos estamos por méritos propios, confiamos en sus listas y en todos los que vienen. Somos un equipo y vamos a una. Entiendo que cada uno saque el seleccionador que lleva dentro pero decide Luis Enrique y el mérito de todos es altísimo'.

Además, defendió el mérito de estar junto a Italia, rival en semifinales, Bélgica y Francia, peleando por la segunda edición de la Liga de Naciones.

'Siempre es importante estar para luchar y competir por ganar títulos, es una oportunidad que nos hemos ganado haciendo una muy buena clasificación. Estamos cuatro selecciones muy potentes, con grandes seleccionadores y jugadores. Nos lo tomamos como un reto, con mucha ilusión y ambición. Tenemos un rival delante muy difícil, la actual campeona de Europa, vamos a utilizar nuestras armas con la misma idea de la Eurocopa y ojalá nos salga bien para plantarnos en una final', afirmó.

Un compañero suyo del Barcelona, Gavi, puede convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección. Busquets le ha aconsejado 'que disfrute del momento' y le ha hecho ver que es 'un privilegiado'.

'Le ha llegado muy joven y le hablo de lo que se va encontrar a nivel de ambiente, compañeros, lo que quiere el mister, para que le sea más fácil. Llega lo bonito, que es jugar, y si tiene la oportunidad va a demostrar por qué el seleccionador lo ha metido en la lista', advirtió.

Sobre el rival, destacó el bloque de 'grandes jugadores y gran seleccionador' que tiene, su 'idea muy clara de juego' que le ha impulsado a una racha sin perder de récord. 'Hizo una Eurocopa muy buena, la mayoría de partidos merecieron ganar. Tienen asimilada la filosofía del entrenador'.

Aislado esta semana de la actualidad del Barcelona, club en el que dijo 'suceden muchas cosas y tiene una magnitud enorme, siempre pasan cosas constantemente algunas positivas y otra negativas', Busquets se centra en volver a ganar un título con la selección. Un objetivo que no enfocó porque se centró en las semifinales ante Italia.

'Estamos muy orgullosos de haber llegado aquí, pero no queremos que se pare en semifinales, nuestra meta es ir al máximo. Vamos a disfrutar de una nueva experiencia en un nuevo torneo, nuestro objetivo debe ser competir contra Italia con nuestras armas e idea de juego. Ojalá podamos llegar el domingo a la final', sentenció. EFE

