Busquets: 'Nos cuesta sumar de tres en tres, hay que corregir errores'

Getafe (Madrid), 17 oct (EFE).- Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, admitió este sábado, después de perder 1-0 ante el Getafe, que a su equipo le cuesta 'sumar de tres en tres' y destacó que tiene que corregir errores para volver a ganar.

'Justa o no es lo que nos llevamos, una derrota. Hemos hecho una buena primera parte, alguna ocasión que otra. El partido iba a ser duro y se ha decantado un poco para ellos. Con el 1-0 estaban cómodos detrás del balón, pero no era nuestro día. Vamos a intentar corregir errores y sumar de tres en tres, que nos está costando', afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Busquets reconoció que su equipo intentó dar 'fluidez y rapidez' al juego, pero indicó que en muchas ocasiones no pudo porque el Getafe se defendió muy bien.

'Cuando ellos se ponen por delante es más difícil. No hemos estado finos, pero lo hemos intentado hasta el final con un larguero. Una pena'.

'Siempre hemos intentado crear superioridad, da igual por donde. Pero ellos defienden muy bien y es lo que nos llevamos, hay que seguir mejorando, esto no ha hecho más que empezar', culminó. EFE