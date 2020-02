Butragueño: 'En ocasiones no está claro cuando es mano y cuando no'

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio Butragueño destacó que las jugadas reclamadas como penalti por el equipo blanco 'fueron manos' y subrayó que en ocasiones no está claro el criterio a seguir por los árbitros.

'Han sido manos y a partir de ahí el VAR y el árbitro tienen que decidir. Es verdad que en ocasiones no está claro el criterio', dijo a Movistar LaLiga el dirigente blanco.

Butragueño lamentó la derrota en Valencia que calificó como injusta. 'El equipo ha hecho un primer tiempo estupendo. Dominando el juego en todas las facetas. ocasiones, y nos hemos ido con un marcador inmerecido. La segunda parte fue diferente, de ida y vuelta y el Levante se empezó a sentir más cómodo'.

'Incluso el gol no es una ocasión. aunque es un golazo y hemos perdido un partido que no merecíamos. Tenemos que entender que esto puede pasar y pensar en el partido del miércoles. Necesitamos el apoyo del público. Levantarse lo antes posible porque esto sigue. El equipo siempre se esfuerza y no acertamos con la portería y eso nos llevó a una segunda parte con un Levante más cómodo', insistió.

'Es una derrota dolorosa, pero hay que seguir', concluyó. EFE