Butragueño: 'Es una decisión que nos genera mucha incertidumbre'

Madrid, 9 may (EFE).- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, comparó la acción del penalti señalado a Militao con otras similares a favor de su equipo que no fueron castigadas y afirmó que la decisión del colegiado 'genera mucha incertidumbre' en su club y que les deja 'inquietos'.

'En ese tipo de jugadas no estamos teniendo suerte, hemos tenido situaciones parecidas y desgraciadamente hoy, de nuevo, la decisión ha sido en contra nuestra. Es absolutamente decisiva por el momento y por lo que significaba. Era penalti a favor de uno de los equipos con el impacto que podía tener en la Liga. Ha sido una decisión muy influyente que nos genera mucha incertidumbre. Ha habido jugadas muy parecidas a favor nuestra con decisiones diferentes. Nos deja inquietos pero ha dio al VAR y ha tomado esa decisión', dijo en Movistar+.

'Hay que ponernos en contexto, lo que significaba el partido para nosotros, la posibilidad de ponernos líderes. Habíamos empatado con energía favorable, llega esta jugada en la que Militao no ve la pelota, no hay un jugador del Sevilla que vaya a rematar, Miguel va a despejar, no es una ocasión manifiesta de gol. Es una decisión que puede ser decisiva en la Liga. Tomando de referencia jugadas parecidas que eran a favor nuestra, ves que no estamos teniendo suerte en estas jugadas', añadió.

Butragueño pidió a los jugadores madridistas que nada les descentre y que preparen bien 'los tres partidos que quedan para ganar' y optar al título. 'El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario, se encontró con un gol en contra cuando no lo merecía y ha luchado contra todos los contratiempos. Los ha superado y no hay reproche a los jugadores. Todo está muy igualado y vamos a luchar hasta el final'. EFE