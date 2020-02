Butragueño: 'Gabriel Jesús se apoyó lo justo en Sergio para poder rematar'

Madrid, 26 feb (EFE).- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid aseguró este miércoles, después de que su equipo perdiera 1-2 ante el Manchester City, que Gabriel Jesús, autor del primer tanto de su rival, 'se apoyó lo justo' en Sergio Ramos para rematar el gol del empate.

'Iba bien orientada la noche pero no terminó bien. Marcamos el gol. La visión de Vinícius fue perfecta. La ejecución de Isco también. No tenía muchos espacios y la llevo bien al palo. Teníamos el partido controlado. Tenían la pelota y no nos hacían daño. Vino esa jugada y creo que Gabriel Jesús se apoya lo justo en Sergio para poder rematar. Nos hizo mucho daño es jugada y la salida de Sterling dio más profundidad al City. Llegó el segundo y tal y como iba el partido, 1-0, un buen resultado, todo se torció', dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Para Butragueño, que Sergio Ramos protestara la jugada fue 'bastante significativo' y declaró que el VAR y el árbitro, 'seguramente' lo vieron de otra manera.

Además, resaltó que el Real Madrid no perdió muchas veces 1-2 en un partido de ida en una competición europea e indicó que aún quedan 90 minutos por disputar en Inglaterra. ' Es una competición muy particular. Hay que ir allí y ver qué sucede'.

Por último, se refirió al encuentro que disputar el Real Madrid ante el Barcelona este fin de semana: 'Son dios partidos diferentes. Dos rivales de gran nivel. Teníamos mucha ilusión en esta noche. Es la Liga de Campeones y queríamos un buen resultado. El domingo hay otra competición y es un partido distinto', concluyó. EFE.