Butragueño: 'Gasperini transmite buscar la portería permanentemente'

Madrid, 14 dic (EFE).- Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, avisó este lunes de las virtudes del Atalanta, su próximo rival de octavos de final en la Liga de Campeones, y recordó que su técnico, Gian Piero Gasperini, siempre transmite buscar la portería rival permanentemente.

'Es un equipo con una gran mentalidad ofensiva, con mucha personalidad. Gasperini ha transmitido la vocación de buscar la portería permanentemente al margen del rival y del estadio. Afrontamos la eliminatoria con mucha ilusión. Sabe el madridismo lo que supone esta competición para el club', dijo en declaraciones a Real Madrid Televisión.

Butragueño afirmó que su club hará todo lo 'posible' por regresar a los cuartos de final de la competición y recordó que los últimos encuentros del Real Madrid invitan al optimismo porque fueron 'fantásticos':

'El miércoles ante el Mönchengladbach respondieron a la exigencia y a la presión. Tenemos que continuar. El calendario es muy exigente. La eliminatoria llegará en febrero y ojalá lleguemos en buen momento para clasificarnos', apuntó.

'Lo más importante es que nosotros estemos bien. Si estamos a nuestro nivel podemos competir ante cualquier equipo con garantías de poder ganar. Lo fundamental, si el Real Madrid está fuerte, con todos los jugadores a su disposición, hay que centrarse en nuestras virtudes y potencia. A partir de ahí mostrar el carácter que siempre mostramos e intentar eliminar al Atalanta. Ese es el objetivo', añadió.

Además, destacó el carácter de sus jugadores después de una semana complicada en la que sacó adelante los partidos ante el Sevilla, el Borussia Mönchengladbach y el Atlético de Madrid.

'Es el carácter de no entregarse nunca. Cuanto más difícil es la situación mejor reacciona el equipo. Eso hace que nos sintamos orgullosos. La fortaleza defensiva es fundamental, da una idea de ayudar al compañero y que lo importante es el equipo. Cuando el equipo presiona como lo ha hecho estos partidos, todos a la vez y cuando tenemos calidad con la pelota. Todos disfrutamos de cómo juega este equipo por los jugadores que tenemos'.

Por último, sobre si es mejor afrontar el partido de vuelta ante el Atalanta en el estadio Alfredo Di Stéfano, aseguró que el Real Madrid tiene que pelear por la victoria en cada partido independientemente de dónde se juegue.

'Es cierto que como jugadores preferíamos el segundo partido en casa. He vivido remontadas históricas y ese factor campo estaba muy presente en los dos partidos. Queremos un gran resultado en el partido de ida para rematar en Madrid. No hay que pensar en el segundo partido. Son 180 minutos, a lo mejor más y en los primeros 90 hay que conseguir allí un gran resultado que permita afrontar el segundo con garantías. Cuando juegas en el primer partido conviene no pensar en el segundo', finalizó. EFE