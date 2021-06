Cabal y Farah: la cuarta tampoco fue la vencida

Martí Rodríguez

París, 10 de jun (EFE).- Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se despidieron de la arena de Roland Garros al caer en semifinales contra los franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, con el sabor amargo de haber desperdiciado tres pelotas de partido y la pesadumbre de chocar contra el mismo muro por cuarta vez.

En 2017, 2019 y 2020, también las semifinales fueron su techo en París. Esta vez, sin embargo, estuvieron más cerca que nunca.

Con 7-6 y 5-3, el marcador reflejaba una ventaja de 15-40 para los colombianos. Pero ahí apareció el servicio de Herbert y la volea de Mahut para cerrar la puerta de la gloria una vez más.

Antes de llegar a este punto, el partido había empezado con dudas en ambos lados, con un intercambio de roturas en los dos primeros juegos, pero luego ambas parejas conservaron su saque hasta llegar al 6-6 y al juego de desempate, dónde los franceses estuvieron erráticos y cedieron un 7-2.

La segunda manga llegó a parecer una camino de rosas para los número dos mundiales: rotura en el quinto juego para Cabal-Farah, 3-2, los franceses desdibujados, 4-2, los galos defienden su servicio, 4-3, los colombianos también, 5-3.

De este modo, el de Cali y el de Bogotá restaban para ganar y se pusieron 40-15. Dos pelotas de partido. La final de Roland Garros nunca la habían visto tan cerca.

Y sin embargo ahí apareció el saque de Herbert, que envió tres pelotazos que dejaron un número redondo en el contador de velocidad -180 km/h- y que neutralizaron esas dos primeras dos bolas de partido y todavía una más cuando un 'passing-shot' de Farah les puso de nuevo con ventaja.

'Herbert es un gran sacador', dijo Farah en la rueda de prensa posterior al partido, 'metió dos saques en la T contra los que no pudimos hacer nada. Me incliné hacia el pasillo en lugar de hacia la T. Es una apuesta que tienes que hacer en cada saque y, desgraciadamente, esta vez no salió bien'. Así se llegó al 5-4.

El 5-5 fue una rotura rápida de los franceses, que trataron en todo el partido de rechazar al fantasma de la última derrota contra los colombianos en Barcelona, apenas hace dos meses (6-4, 6-2).

Así, la segunda manga llegó también al juego de desempate, y un par de errores no forzados de Cabal y el acierto en la volea de Mahut dieron el juego a Francia y a todos los que gritaban 'allez, les bleus' desde las gradas de la pista Simonne-Mathieu.

El tercer set no tuvo mucho más historia. Mahut y Herbert, sextos en el ránking, restaron con fluidez, rompieron el servicio colombiano en el tercer juego y conservaron esa ventaja hasta cerrar el partido con un 6-4 definitivo y una duración de dos horas y 52 minutos.

Pero a pesar del golpe duro, los colombianos no quisieron reprocharse nada en rueda de prensa: 'Te tienes que ir tranquilo, lo luchaste, diste todo lo mejor... Cuando te tienes que caer, por lo menos te llevas el aprendizaje. Y ahora toca seguir: un partido no cambia nada, no cambia nuestros días ni nuestro calendario', dijo Cabal.

Al margen de la derrota, ambos aprovecharon para recordar el décimo aniversario de su primera victoria en un Grand Slam, en la primera ronda de Wimbledon de 2011: 'cómo ha pasado el tiempo... hemos currado, hemos logrado muchas cosas y estamos orgullosos del camino' apuntó Cabal.

La suya es ya una carrera que almacena un título de Abierto de Estados Unidos, un Wimbledon, una final en Australia y cuatro semifinales en Roland Garros.

'Ojalá Dios nos dé un par de años más a este nivel y que nos caigan más victorias a este lado', apostilló.

La pareja adelantó que pasarán por la gira de hierba, en la que llevan dos años sin jugar, y los Juegos Olímpicos, dos citas que quieren ganar pero sin ponerse expectativas.

'¿A qué torneo vas sin querer ganar?', se preguntó Farah de forma retórica, 'obviamente que queremos ganar, pero lo primero que tenemos que hacer es darlo todo'.

Los franceses se jugarán el trofeo contra los kazajos Alexander Bublik y Andrey Goluvev, que vencieron a los españoles Pablo Andújar y Pedro Martínez, 1-6, 6-4, 6-4. EFE