Cabrera Bello: 'Confiaba en mí, he aprendido mucho de los momentos malos'

Madrid, 10 oct (EFE).- Rafa Cabrera Bello, ganador del Abierto de España de golf disputado en el Club de Campo Villa de Madrid, declaró este domingo que 'confiaba' en sus posibilidades y aseguró que ha 'aprendido mucho de los momentos malos' después de varios meses sin obtener buenos resultados.

El golfista canario, que recientemente perdió la tarjeta PGA, sacó a relucir su mejor versión de juego y se llevó el triunfo en un torneo en el que el gran favorito, Jon Rahm, se quedó muy lejos de la victoria.

'Estoy inmensamente feliz. Ha sido una semana maravillosa. Ya lo era pasara lo que pasara hoy. Tenía ventaja pero sabía que iba a ser un día duro', dijo Cabrera Bello a los medios tras ganar el torneo.

Cabrera Bello, subcampeón en 2019, llegó a la cuarta y última jornada como líder y se jugó la victoria en un duelo apasionante frente a otro español, el barcelonés Adrián Arnaus.

'Estoy muy orgulloso de cómo después de un hoyo en el que perdí el pequeño liderato me he recompuesto. Sabía que tendría que luchar hasta el final y confié en mi mismo cuando las cosas iban bien y no tan bien', confesó.

'El público me ha ayudado mucho y he tenido esa dosis de energía extra', declaró el golfista canario, que reconoció que los últimos meses no fueron fáciles aunque por la forma en que estaba golpeando a la bola confiaba que los resultados llegarían.

'Al final de mayo sabía que le pegaba bien a la bola y que los resultados tenían que salir. No era el peor momento de mi carrera, pero los resultados no iban saliendo. Aquí llegaba en un momento de resultados bajo, aunque no tan bajo anímicamente, y estaba sorprendido y decepcionado por ello', apuntó.

Cabrera Bello fue de menos a más en el torneo. Su mejor jornada fue la tercera, en la que concluyó con siete 'birdies' y una tarjeta de 64 golpes (-7), que unida a la de los dos días anteriores le permitió afrontar el último día con -17 y dos de ventaja sobre el francés Julien Guerrier.

'Ayer tuve un día perfecto. Hoy arrancó mal, tuve que luchar y me metí en apuros. Aun así, confiaba en mis posibilidades y sabía que podía ganar. He aprendido mucho de los momentos malos, de cuando no salía nada, y esta victoria me anima mucho. Ahora voy a seguir trabajando para volver a donde estaba antes. Las victorias dan mucha tranquilidad porque cuando se necesitan cosas positivas', finalizó. EFE

