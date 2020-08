Cadenas humanas y mítines en la quinta jornada de protestas en Bielorrusia

Bernardo Suárez Indart

Moscú, 13 ago (EFE).- Cadenas humanas, corte de calles y manifestaciones relámpago conforman la táctica de las protestas contra el régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko- vencedor de las elecciones del pasado 9 de agosto con un 80 % de los votos- , que entraron hoy en su quinto día consecutivo con un balance de dos personas muertas y cerca de 300 heridos.

A primera hora de mañana en varios puntos de Minsk y otras ciudades de Bielorrusia se formaron cadenas humanas de solidaridad contra la violencia policial, que eran saludadas por los automovilistas con sus bocinas, según las imágenes difundidas en las redes sociales.

En algunas carreteras, los conductores aminoraban la velocidad para crear retenciones, mientras en diversas ciudades se realizaban marchas y manifestaciones.

Unas 2.000 personas, que formaban parte de dos marchas, se congregaron hoy en la avenida de la Independencia, en el centro de Minsk, según informó la agencia oficial rusa RIA Nóvosti, sin que hasta el momento haya intervenido la policía.

CERCA DE 7.000 DETENIDOS

Anoche fueron detenidas otras 700 personas 'por participar en acciones masivas no autorizadas', con lo que se acercan a 7.000 los detenidos desde el pasado domingo, cuando tras el anuncio de los resultados electorales que dieron la victoria a Lukashenko estallaron las protestas.

Entre los detenidos, se cuentan 64 periodistas, tanto bielorrusos como extranjeros, algunos de los cuales han sido ya puestos en libertad, informó hoy la Asociación Bielorrusa de Periodistas.

'A los periodistas no se les puede tocar. Salvo cuando se encuentren entre los infractores y la fuerzas del orden', declaró ayer, miércoles, el ministro del Interior bielorruso, Yuri Karáyev.

Poner fin a la violencia policial contra la población se ha convertido en una de las principales consignas de las protestas, a las que se han sumado ciudadanos indignados por la brutalidad de la actuación de las fuerzas antidisturbios, registrada en los numerosos vídeos publicados en internet.

ALEXÉIVICH: LE HAN DECLARADO la GUERRA A SU PROPIO PUEBLO

'En mi opinión, el poder le ha declarado la guerra a su propio pueblo. Veo cómo este se radicaliza a ojos vista. Porque nunca hubiéramos podido imaginar este comportamiento de la policía antidisturbios', dijo la escritora bielorrusa y premio Nobel de literatura Svetlana Alexéivich en declaraciones a radio Liberty.

La escritora agradeció a sus compatriotas que participan en las acciones de protestas contra el régimen de Lukashenko por haber 'preservado la dignidad' del país.

'En estas últimas semanas me he enamorado de mi gente. Son personas totalmente diferentes, con una fuerza muy distinta. Antes sentía cierta decepción; ahora, no', admitió.

A la pregunta de qué le diría a Lukashenko, Alexéivich contestó: '¡Vete, antes de que sea tarde, antes de que arrojes al pueblo a un terrible precipicio, el precipicio de la guerra civil!'.

LA HUELGA, ¿UNA NUEVA AMENAZA PARA LUKASHENKO?

Según Nexta, un canal de Telegram que informa y difunde imágenes desde diversas ciudades bielorrusas, la huelga general convocada por la oposición comienza a extenderse a importantes empresas del país, como Belaz, fabricante de camiones pesados para la minería.

Sin embargo, la gerencia de Belaz negó que los trabajadores se hayan declarado en huelga y aseguró que los directivos de la empresa se reunieron con representantes de los trabajadores para hablar de las situación en el país.

En un vídeo publicado por Nexta pueden verse a numerosos trabajadores congregados en el patio de la planta.

Manifestaciones espontáneas de produjeron en varias empresas de de la capital bielorrusa y también al menos en dos hospitales de la ciudad, según informó la agencia rusa Interfax.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL Y LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO

La situación en Bielorrusia suscita preocupación más allá de sus fronteras y, en particular, en la Unión Europea.

'Alexandr Lukashenko y las autoridades de Bielorrusia deben poner fin a la represión contra el pueblo bielorruso y comenzar negociaciones con amplias capas de la sociedad', escribió en su blog el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

Agregó que 'en el último mes los bielorrusos han mostrado claramente que están a favor de la democracia y el respeto de los derechos humanos', y subrayó que 'un cambio político sustancial es precondición para el ulterior desarrollo de las relaciones entre la la UE y Bielorrusia'.

Mañana, viernes, se celebrara una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros de Exteriores de la UE en la que se espera se aborde la situación en Bielorrusia.

Mientras, la portavoz rusa de Exteriores, María Zajárova, denunció 'presiones externas sin precedentes' sobre Minsk, al tiempo que expresó su preocupación por las 'alteraciones del orden público' por parte de los manifestantes antigubernamentales.

AÚN NO HAY RESULTADOS DEFINITIVOS DE LOS COMICIOS

La Comisión Electoral Central (CEC), que aún no ha anunciado cuándo ofrecerá los resultados definitivos de los comicios del pasado día 9, publicó hoy datos preliminares por regiones.

Según las cifras de la CEC, Lukashenko obtuvo en Minsk el 64,49 % de los votos, mientras que su principal rival, la líder de la oposición unificada, Svetlana Tijanóskaya, consiguió el 14,92 %.

El 10,01 % votó 'Contra todos los candidatos', opción que conforme a la legislación bielorrusa figura en la papeleta de votación, y el porcentaje restante se lo repartieron los otros tres aspirantes a la Presidencia.

Los resultados de las elecciones han sido impugnados por los cuatro candidatos que compitieron con Lukashenko.

El martes pasado, tras presentar su queja ante la autoridad electoral Tijanóskaya, cuyo marido se encuentra en prisión acusado de incitación a la violencia, dejó el país y se refugió en Lituania.

Según su entorno, la candidata opositora fue obligada a abandonar Bielorrusia por altos cargos de las fuerzas de seguridad bielorrusas tras haber sido retenida durante varias horas en la sede de CEC. EFE