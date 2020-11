Cadenas solidarias en Bielorrusia por la muerte de víctima de la represión

Moscú, 13 nov (EFE).- Cientos de bielorrusos mantuvieron hoy un minuto de silencio y formaron cadenas de solidaridad en Minsk y en otras ciudades de Bielorrusia para expresar su ira por la muerte de Román Bondarenko, que falleció el jueves tras ser golpeado por agentes enmascarados de las fuerzas de seguridad.

Lazos negros, banderas rojiblancas, símbolo de la oposición; dedos formando la señal de la victoria o mostrando el puño... Así se han unido este viernes los bielorrusos al minuto de silencio y a diferentes cadenas de solidaridad en avenidas en Minsk, Vítebsk, Moguilev, Dzerzhinsk, Brest, Zhódino, Smarhon, Borísov o Lida, según el medio independiente TUT.by.

'No lo olvidaremos', 'No perdonaremos', se puede leer en algunos de los carteles que los familiares, vecinos y conciudadanos de Bondarenko han depositado en memoriales erigidos en su memoria no solo en la llamada 'Plaza de los cambios', donde se produjo la agresión al residente de Minsk, de 31 años, sino también en otras localidades.

Velas y flores decoran el suelo, además de fotografías de Bondarenko. También en Varsovia, San Francisco, Los Ángeles y Londres los bielorrusos han querido recordar a la víctima de la represión desatada por el régimen del presidente Aleksandr Lukashenko, considerado 'el último dictador de Europa'.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Bielorrusia se sumó al minuto de silencio y se mostró 'horrorizada y profundamente entristecida por la trágica muerte' de Bondarenko a raíz de la 'brutalidad policial'.

'Todos los agentes de la ley que ejecutan ordenes criminales deben rendir cuentas por sus actos ilegales, arbitrarios y brutales hacia ciudadanos pacíficos', señaló en su cuenta de Facebook.

El hombre, que vivía en uno de los edificios en Minsk que dan a la 'Plaza de los cambios', bautizado así durante las protestas antigubernamentales, bajó el miércoles por la tarde al patio cuando unos hombres enmascarados llegaron para retirar unos lazos rojiblancos que estaban colgados en unas verjas.

De acuerdo con testigos, Bondarenko fue empujado y pegado con fuerza y el joven se golpeó la cabeza. Los hombres enmascarados se lo llevaron en un minibús. Una hora y media más tarde fue llevado a un hospital con un edema cerebral, traumatismo craneoencefálico hematomas, moratones y abrasiones, según TUT.by.

Fue operado durante varias horas, pero finalmente falleció el jueves por la tarde.

El Comité de Investigación afirmó que el diagnóstico del estado de Bondarenko junto a lesiones corporales, fue 'intoxicación por alcohol', pero los doctores del hospital que le trataron y los documentos médicos desmienten esta versión, de acuerdo con el medio independiente bielorruso.

'Román tenía cero alcohol en la sangre', dijo uno de los médicos del hospital al portal. EFE