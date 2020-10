Caída de partido de Calderón deja coja a oposición mexicana en año electoral

Eduard Ribas i Admetlla

México, 15 oct (EFE).- A menos de un año de unas elecciones decisivas, el Tribunal Electoral de México dio un duro revés a la oposición al negar el registro del nuevo partido del exmandatario Felipe Calderón y un espaldarazo al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la creación de tres formaciones afines al Gobierno.

Los magistrados decidieron este jueves no permitir el registro a México Libre, la formación que pretendía fundar Calderón (2006-2012) como una nueva esperanza para la derecha mexicana en las próximas elecciones, al detectar irregularidades en su financiación.

En cambio, dio el visto bueno a Redes Sociales Progresistas (RSP), partido vinculado con la poderosa exsindicalista Elba Esther Gordillo; al Partido Encuentro Solidario (PES), formado por evangélicos cercanos a López Obrador, y a Fuerza Social por México, impulsado por un senador oficialista y líder sindical.

Esto levantó suspicacias porque se aguaron las expectativas del retorno político de Calderón pero se abrió la puerta a partidos que quieren integrarse en la coalición que apoya al presidente pese a que también tenían irregularidades por la participación de sindicatos y pastores evangélicos en su fundación.

¿INJERENCIA DEL PRESIDENTE?

La decisión del tribunal agravó el histórico enfrentamiento entre López Obrador y Calderón, quien ve la mano negra del presidente detrás del fallo que tumbó a México Libre por haber recabado ingresos a través de aplicaciones móvil que no permiten comprobar su origen.

'Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a López Obrador obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente ciudadana, se le negó de manera absurda. Avanza autoritarismo', dijo el exmandatario a través de Twitter.

Una teoría a la que también se sumó su esposa y cofundadora del partido, Margarita Zavala, quien tachó el fallo de 'injusto, inconstitucional e incongruente' y advirtió que seguirá la 'lucha'.

En cambio, López Obrador, quien suele arremeter en sus ruedas de prensa matutinas contra Calderón, evitó este jueves la polémica y dijo no tener 'opinión' sobre lo sucedido.

'Lo único que quiero también dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen', aclaró.

Para el politólogo David Morales, el tribunal ha podido demostrar que en México Libre 'no acreditaron el origen de algunas aportaciones', si bien subrayó que no hay que subestimar la 'presión mediática' que ejerce el presidente sobre este tribunal criticando a diario a sus opositores.

'En México hay un problema de equilibrio de poderes. Cuando se aplica la ley y se presta a interpretación, se busca la mejor salida para no meterse en un conflicto con el Ejecutivo', aseguró el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

UNA DÉBIL OPOSICIÓN EN LAS URNAS

El fallo de este jueves influye directamente en las decisivas elecciones del 6 de junio de 2020 para renovar la Cámara de Diputados y 15 de los 32 Gobiernos estatales, en las que López Obrador aspira a revalidar la mayoría de su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y seguir gobernando con comodidad.

Algo que queda ahora más cerca tras la decisión del tribunal que cerró la puerta a Calderón, rival de López Obrador desde que el político conservador le ganó en las elecciones presidenciales de 2006 entre acusaciones de fraude.

'Calderón es su principal enemigo y significaba una sombra o un estorbo para el presidente porque actualmente tiene una oposición muy débil. Así queda tranquilo y puede organizar la elección para ganar la mayoría', dijo Morales.

Si bien el actual líder de la oposición, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), también se beneficia de la caída de México Libre porque se evita la fragmentación de la derecha, esta formación no está en condiciones de hacer sombra a López Obrador.

Desde que el presidente arrasó en las elecciones de 2018, el PAN no ha encontrado un liderazgo sólido y en las últimas encuestas el oficialista Morena ronda un 39 % de los votos frente al 11 % del PAN.

Ante la falta de alternativas al popular López Obrador, la ultraderecha mexicana se ha organizado en los últimos meses en el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frena), que mantiene un campamento en el Zócalo capitalino para exigir la renuncia del mandatario.

Aunque no tienen una estructura sólida, Morales afirmó que 'no hay que subestimarlos' porque se podrían 'nutrir' de simpatizantes de México Libre, un partido que no ha conseguido nacer pero que cuenta con 260.000 militantes según sus dirigentes. EFE