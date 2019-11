$!Caída del muro de Berlín: historia y presente de un enorme cambio social

Madrid, 1 nov (EFE).- Con motivo del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, la Agencia EFE publicará, entre este sábado 2 de noviembre y el próximo día 9, una serie especial multimedia que incluye diez temas elaborados desde los países que entonces conformaban la Alemania dividida.

En Washington, la exjefa de Disfraces de la CIA Jonna Mendez, que entre 1986 y 1991 trabajó en Alemania del Este, nos cuenta las peripecias de los espías y las técnicas de transformación facial y corporal que empleaban para no ser detenidos en un entorno con un “catálogo de opciones para morir”.

En Moscú, la banda alemana de rock Scorpions, que rompió el muro impuesto por la URSS a la música occidental “con guitarras, y no con tanques”, relata cómo su canción “Wind of change” (Viento de cambio) se convirtió en el himno no oficial de la caída del muro e inspiró un movimiento pacifista global.

También en la capital rusa, expondremos a un grupo de jóvenes y mayores ante un fragmento del muro “oculto” en un parque, donde hablan de historia que recuerdan y la que le han contado, de la trascendencia y el olvido de un momento crucial para la historia de la Unión Soviética.