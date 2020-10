Caleb Ewan fue un cohete en el Gran Premio Escalda

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), en un explosivo esprint en el que acreditó su apodo de 'Cohete de bolsillo', se impuso en la 108 edición del Gran Premio Escalda disputado con salida y llegada en Schoten y un recorrido de 173.3 kilómetros.

El ciclista de Sydney, de 26 años, no dio opción a ningún rival en la recta de llegada de Schoten, donde arrancó a 200 metros de la línea para abrir hueco y ganar con facilidad, inapelable, con un tiempo de 3h.34.40, por delante del alemán Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) y del italiano Niccoló Bonifazio (Direct Energie).

Una victoria especial para el esprinter que se lució en el pasado Tour de Francia con 2 triunfos de etapa y que ya acumula 6 en la temporada.

'Vine muy motivado a esta carrera porque corro en un equipo belga. Los compañeros me colocaron delante, hubo una caída, pero no la vi, iba delante para evitar problemas. Esta carrera es como un mundial de esprinters y me hace mucha ilusión haberla ganado', dijo en meta el australiano.

En un circuito llano, la carrera salió disparada con una escapada que cubrió 49 kilómetros en la primera hora. En ella estuvo presente el británico Mark Cavendish (Bahrein-McLaren) junto con otros ocho corredores.

'Cav', quien ya anuncia su retirada, tal vez tras esta carrera, fue el primero en ceder al final, cuando la fuga estaba condenada. El neerlandés Havik trató de resistirse a la evidencia con un ataque en solitario, pero a 8 kilómetros de meta el pelotón ya rodaba agrupado.

Se desplegó el protocolo del esprint, con el Deceuninck al mando para colocar a Bennett, pero el campeón de Irlanda chocó con un australiano que una vez que arrancó anuló cualquier debate. Se impuso con autoridad absoluta. No es un esprinter cualquiera, de ahí que su palmarés refleje 5 etapas del Tour, 3 del Giro y 1 en la Vuelta. EFE