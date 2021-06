Caleta-Car: 'Todos los jugadores de España son 'top''

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El defensa Duje Caleta-Car se postula como la opción natural para ocupar el lugar de Dejan Lovren en el centro de la defensa de Croacia, en el partido contra España de la que destaca el nivel de todos sus jugadores.

'España ha cambiado mucho desde Xavi e Iniesta, cuando se sabían de memoria lo que hacía cada uno. Hay muchos jugadores jóvenes. No tiene España una gran estrella, son jugadores de clase. No destacaría a nadie. Vi a Gerard Moreno contra el Dinamo, también está Morata y me gusta Pedri. Todos son jugadores top y tienen además un amplio banquillo. Tendremos que estar pendientes de todos', dijo el defensa del Olympique Marsella.

Caleta-Car jugó el primer partido de la competición. Ocupó el lugar de Dejan Lovren, lesionado. Ahora, con Lovren sancionado con un partido puede recuperar un puesto en la zaga.

'Podemos hacerlo mejor en defensa. Hay margen de mejora. Hubo cosas buenas y malas en los otros partidos. Encajamos goles fácilmente. Veremos como lo hacemos con España. Espero que sea mejor y que mantengamos a cero nuestra portería', indicó el jugador croata.

Croacia se enfrentará el lunes a España en Copenhague. 'Todos los días nos reunimos para estudiar a los españoles. Tenemos todos los detalles, vemos en lo que son buenos y sus puntos débiles. A España le encanta la posesión y en eso basan su juego desde hace años', comenta.

'España tuvo dificultades en sus dos primeros partidos y tienen problemas cuando las cosas no les va bien, sobre todo en la primera media hora. Tenemos jugadores que pueden imponerse en la posesión y eso no les conviene. En los tres partidos que han jugado no se han enfrentado a nadie que les quisiera quitar el balón. Y la presión hacia adelante tampoco les gusta', analizó el defensa croata.

Caleta-Car reconoce que Croacia ha mejorado aunque el inicio, en los partidos contra Inglaterra y la República Checa, el nivel no fue el adecuado.

'Contra Inglaterra y la República Checa nos faltó homogeneidad. Estuvimos demasiado abiertos y había mucho espacio entre las líneas. Fue mejor ante Escocia', asumió el zaguero que pretende ofrecer ante España la mejor versión.

'Contra los españoles tenemos que jugar juntos, ser un bloque cuando defendamos y cuando ataquemos. Si nos separamos y dejamos espacios lo aprovecharán. Estarán esperando eso. Esto es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Es en lo que ha insistido el entrenador', dijo Caleta-Car.

El central croata reconoció que el partido contra España será 'uno de los más importantes' de su carrera. Octavos de final de la Eurocopa. Nunca hemos estado en situación de jugar un partido así contra España. Junto al de Inglaterra este es uno de los más importantes de mi carrera', insistió el jugador. EFE