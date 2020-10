Callejón: 'Con Ribery nos vamos a divertir'

Roma, 14 oct (EFE).- El español José Callejón, presentado este miércoles como nuevo jugador del Fiorentina, aseguró que ya ha hablado con el francés Frank Ribery y se mostró 'seguro' de que los dos se van a 'divertir' jugando juntos en la delantera del equipo florentino.

'Hablé con Ribery y seguro que nos divertiremos con él, esperemos marcar muchos goles', afirmó Callejón, que llegó libre al Fiorentina tras una etapa de siete años 'maravillosos' en el Nápoles, en su rueda de prensa de presentación organizada en el estadio Artemio Franchi.

Callejón, de 33 años, se mostró ilusionado por empezar su experiencia en Florencia y destacó que, pese a haber recibido muchas ofertas, su prioridad era quedarse en Italia, donde tanto él como su familia están muy a gusto.

'Recibí muchas ofertas, pero el Fiorentina era de los que más me gustaban. Para mí, la prioridad era quedarme en Italia, llevo siete años aquí, mi familia está muy bien y aquí en Florencia estaremos muy bien. El entrenador me llamó diciendo que me quería, y esto ha sido importante', explicó en perfecto italiano.

'Viví siete años en Nápoles maravillosos, amo Nápoles y amaré esa ciudad para siempre. Estuve de verdad muy bien. Pero había llegado a un punto en el que mi etapa para mí estaba a punto de acabar. Fue difícil, lo pensé mucho. Pero durante el parón sanitario lo pensé bien, pensé que mi ciclo en Nápoles se había acabado', prosiguió.

'Vengo con muchas ganas de hacerlo bien. Me gusta trabajar, estar siempre al 100 %, tengo 33 años, estoy maduro, ya he jugado muchos partidos en Italia y esto me ayudará. Me estoy entrenando fuerte para empezar a jugar', concluyó el extremo andaluz.

Callejón, que ganó una Liga y una Supercopa española en el Real Madrid, el club en el que se formó, no quiso fijar objetivos concretos, pero sí dejó clara su filosofía.

'Quiero aportar mentalidad ganadora. Mi experiencia siempre fue trabajar bien, querer ganar, no parar de luchar. Esto es lo que quiero aportar. No puedo hacerlo yo solo, pero con la ayuda de los demás podré', dijo.

'Mi sueño es ganar el título en Italia. En Nápoles estuvimos dos años cerca, al final no pudimos porque no es fácil. No me gusta hablar de objetivos, pero quiero hacerlo bien, trabajar para ser mejor cada día', insistió. EFE