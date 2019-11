Calles vacías y fachadas 'blindadas', el panorama en La Paz

Laura Núñez Marín

La Paz, 11 nov (EFE).- La mayoría de las calles de La Paz están solas, solo se ven unas pocas personas tratando de llegar a sus casas y el transporte público es escaso, muchos comercios están cerrados, y edificios y locales protegen sus fachadas ante las amenazas de saqueos que se registran sobre todo en la noche.

El día después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia ha transcurrido en medio de una tensa calma. Se han registrado varios incidentes violentos en regiones del país, donde el líder indígena tiene más apoyo.

En La Paz también se han reportado algunos choques, sobre todo de personas que están en 'pie de lucha' y que han montado barricadas para evitar que personas de la vecina ciudad de El Alto, afines a Morales, cometan desmanes.

Hoy más que nunca cobra más valor el lema de los paceños 'Cuna de valientes, tumba de tiranos', en medio de una ciudad que busca resguardo al acercarse la noche, pero que también se agrupa para defenderse, como algunos se autodenominan 'la resistencia pacífica'.

Desde el estallido de las protestas tras las elecciones del 20 de octubre, la ciudad no había estado tan sola, con casi todas sus actividades paralizadas, los comercios abrieron sin problema.

El silencio en las calles de La Paz es interrumpido por algunos manifestantes que llaman a la calma y la resistencia, carros y camionetas de la Policía que tratan de recuperar el control y frenar los desmanes.

Una vendedora de la calle en una céntrica avenida paceña es consciente de que la situación es compleja, pero insiste en que es fundamental 'apoyar y defender a la Policía, pues ellos sí han pensado en el pueblo'.

Ayer domingo la lluvia en La Paz era muy fuerte y eso no impidió a muchas personas salir a celebrar la salida de Morales, hoy en cambio no llueve y el temor a los saqueos o los ataques ha enviado a la mayoría de la gente a sus casas, incluso, muchos no asistieron a sus trabajos y muchos colegios suspendieron las clases.

El servicio de teleférico, uno de los principales medios de transporte de La Paz, tuvo que ser suspendido debido a los disturbios.

'La Paz ha vivido una noche de terror protagonizada por delincuentes, dirigentes y militantes que han destruido bienes que pertenecen a todos los paceños', lamentó este lunes el alcalde de La Paz, el opositor Luis Revilla, sobre los hechos registrados en la noche del domingo.

También fueron atacados varios garajes del servicio municipal de transporte, quedando calcinados 64 autobuses, un tercio de su flota, denunció el municipio paceño.

Dueños de comercios están temerosos de que los ataquen, que se radicalicen las protestas, que haya más saqueos y bloqueos.

Prefirieron resguardarse en sus casas desde temprano y 'blindarlas' como si se estuviera en 'toque de queda'.

Bolivia amaneció este lunes con la resaca de la renuncia y las secuelas de la violencia en las que turbas cometieron saqueos e incendiaron viviendas.

Como la casa de Evo Morales en la ciudad de Cochabamba (centro) que sufrió destrozos a manos de desconocidos y en la fachada y en algunos muros del interior de la vivienda pintaron mensajes contra el presidente saliente llamándole 'asesino'.

Incertidumbre y más polarización entre contrarios y partidarios a Morales, que gobernó por trece años y nueve meses, es el panorama del país en el que aún no se vislumbra una salida política y lega a su segunda noche con un claro vacío de poder. EFE