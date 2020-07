Cam Gallagher, de los Reales, da positivo al COVID-19 tras concluir partido

Kansas City (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El receptor de los Reales de Kansas City, Cam Gallagher, quien este viernes participó en un partido simulado, dio positivo por COVID-19, convirtiéndose en el cuarto jugador del equipo y segundo receptor que en una semana se contagia con el virus.

Gallagher, de 27 años, debe ponerse en cuarentena y no se le permitirá volver a unirse al equipo hasta que tenga dos pruebas negativas consecutivas, no tenga fiebre durante al menos 72 horas y un médico lo autorice, de acuerdo con el protocolo de las Grandes Ligas.

No está claro si la prueba se administró antes de que Gallagher participara en el partido simulado del viernes.

'Decir que esto me tomó por sorpresa sería un eufemismo', comentó Gallagher en un comunicado.

'Jugué en el partido entre compañeros de anoche y me sentí genial, luego recibí la noticia esta mañana que mi examen más reciente había dado positivo. Soy asintomático y continuaré trabajando tan duro como pueda para estar listo mientras estoy en cuarentena'.

Gallagher explicó que 'las primeras dos semanas de entrenamientos me han entusiasmado mucho más con el tour ballclub y no puedo esperar para reunirme con ellos y competir tan pronto como se me permita'.

Los Reales no han anunciado si otros jugadores o el personal se verán obligados a aislarse, a la espera de nuevas rondas de pruebas negativas, ya que varias personas estuvieron muy cerca de Gallagher durante el partido de toda la plantilla, que se disputó la pasada noche.

Como receptor, Gallagher no pudo adherirse al distanciamiento social con cada jugador que vino al bate. Además, Gallagher tocó innumerables bolas que arrojó a varios lanzadores, aunque no está claro el riesgo que presenta el virus al llegar a la superficie de una pelota de béisbol.

De acuerdo con el protocolo de las Grandes Ligas, cualquier jugador que entre en contacto con alguien que presente síntomas debe hacerse la prueba lo antes posible.

La semana pasada, el receptor de los Reales, el venezolano Salvador Pérez, el primera base Ryan O'Hearn y el lanzador Brad Keller dieron positivo por COVID-19.

Pérez también dijo que no había sentido ningún síntoma y que esperaba superar la cuarentena sin mayor problema. EFE