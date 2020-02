Camacho: 'No dudaría de Zidane, ha dado estabilidad al Real Madrid'

Alcobendas (Madrid), 27 feb (EFE).- José Antonio Camacho, exfutbolista y exentrenador del Real Madrid, declaró este jueves que 'no dudaría' de Zinedine Zidane, puesto que el francés ha dado 'estabilidad' al club blanco y 'echando la vista atrás' se ven las tres Ligas de Campeones ganadas entre 2016 y 2018.

Camacho analizó la situación deportiva que está viviendo el conjunto blanco tras la derrota en Liga de Campeones frente al Manchester City (1-2) en el Santiago Bernabéu.

'Es cierto que se ha puesto muy cuesta arriba y ahora tiene que ir a Manchester para hacer una machada', dijo Camacho, que según su punto de vista el empate del Manchester City no debió subir al marcador.

'La falta a Ramos existe porque no le deja impulsarse. No sé para qué está el VAR. Hay un lío tremendo porque todo el mundo protesta con estos temas. Una cosa es el movimiento de una mano en la tele y otra verlo en directo. Hay muchas jugadas que no son nada y a cámara lenta son otras cosas', admitió.

Aun así, para Camacho, hasta los últimos partidos, el Real Madrid 'estaba bien situado y lo que está pasando no es normal al perder cinco puntos en dos partidos de Liga'.

El próximo partido del Real Madrid le enfrenta en Liga en el Santiago Bernabéu con el Barcelona, líder de la competición.

'Es un partido para poner la Liga al rojo vivo. Yo creo que el Real Madrid hasta el último minuto tiene posibilidades. No dudaría de Zidane porque ha dado estabilidad y está súper capacitado para ser entrenador del Real Madrid. Hay que echar la vista atrás y ver las Copas de Europa. No siempre se puede ser el mejor equipo', confesó Camacho, que acudió al Desafío Nacex, un torneo solidario de padel junto a exjugadores del Real Madrid y Barcelona. EFE

