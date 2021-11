Camavinga y Asensio, novedades de Ancelotti; Falcao suplente en el Rayo

Madrid, 6 nov (EFE).- Eduardo Camavinga y Marco Asensio son las dos novedades de Carlo Ancelotti en el once del Real Madrid que inicia el duelo liguero ante el Rayo Vallecano, partido para el que se cae de la convocatoria Luka Modric y que comienza de nuevo en el banquillo Eden Hazard; mientras que Andoni Iraola prescinde de inicio de Radamel Falcao y apuesta por Randy Nteka.

Las palabras de Ancelotti asegurando minutos para Hazard en la víspera del encuentro, no se transforman en titularidad para un jugador que no comienza un partido de Liga desde el 19 de septiembre, en Mestalla ante el Valencia. La baja por lesión de Rodrygo y la ausencia de Gareth Bale, que no se recuperó a tiempo para jugar, deja paso a la oportunidad a Marco Asensio.

En el Rayo, Iraola opta por iniciar el partido con el colombiano Radamel Falcao en el banquillo, y se decide por Saveljich en el pulso con Maras en el centro de la defensa.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Por el Rayo Vallecano forman Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Santi Comesaña, Óscar Valentín, Isi Palazón; Trejo, Álvaro y Randy Nteka. EFE

rmm/jap