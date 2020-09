Camboya pide a Rusia el suministro de su vacuna contra la COVID-19

Bangkok, 25 sep (EFE).- El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha pedido a Rusia que suministre a su país la vacuna contra la COVID-19 que Moscú espera tener lista para octubre o noviembre, antes que las otras desarrolladas por China, Estados Unidos o Europa.

Así se lo comunicó Hun Sen al nuevo embajador ruso en Nom Pen, Anatoly Borovik, en un encuentro el jueves en el que también felicitó al Gobierno ruso por los avances de su vacuna, según informa la página oficial de Facebook del mandatario camboyano.

Con 275 casos y ninguna muerte detectada, las autoridades camboyanas mantienen bajo control la pandemia, pero su economía, principalmente los sectores textil y turístico, han sufrido un duro revés debido a la caída de las exportaciones y la llegada de viajeros.

El pasado 14 de septiembre, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, afirmó que dará prioridad a las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Rusia o China, sus aliados geopolíticos, en vez de las de farmacéuticas occidentales a las que acusó de 'solo buscar lucrarse en medio de la pandemia'.

Rusia ha sido el primer país en anunciar el registro de una vacuna, llamada Sputnik V, aunque lo ha hecho entre el escepticismo de la comunidad científica mundial y de muchos países por no haberse hechos públicos los detalles de las pruebas clínicas para comprobar su efectividad.

No obstante, a principios de agosto la revista médica británica 'The Lancet' publicó un estudio que indicaba que los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la vacuna no habían arrojado efectos adversos, además de destacar que la Sputnik V generaba anticuerpos contra el coronavirus.

Rusia está reclutando a 40.000 voluntarios para la tercera fase de análisis clínicos de Sputnik V, cuyos resultados se conocerán en octubre-noviembre, tras lo que la vacuna rusa sería suministrada a la población local y extranjera.

El Gobierno ruso asegura que podrá vacunar a entre el 70 y 80 por ciento de su población en un plazo de 9 a 12 meses y que ha firmado acuerdos con una treintena de países para su suministro en el extranjero. EFE