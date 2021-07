Camioneros en Puerto Rico llevan a cabo un paro por tarifas de acarreo

San Juan, 21 jul (EFE).- Los camioneros en Puerto Rico iniciaron esta medianoche un paro, que durará, han advertido, hasta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla llegue a un acuerdo con el colectivo sobre un nuevo sistema tarifario en el acarreo.

El Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico, convocante del paro, pide a la JSF que desista de impedir que entre en vigor el Reglamento del Negociado de Transporte en que se aprobaron debidamente las nuevas tarifas que rigen a todos los transportistas de Puerto Rico.

“Las tarifas de transporte público no se revisan desde el año 2005 y es una injusticia que está afectando la viabilidad económica de miles de padres y madres de familia en Puerto Rico, quienes tienen que cumplir con rigurosos requisitos reglamentarios para poder transportar la carga, y que, con las tarifas del 2005, ya no pueden resistir más', explicó en un comunicado Carlos Rodríguez, Coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

'Anoche, la Junta de Control Fiscal le escribió una carta al Negociado de Transporte en la que se reitera en su intención de prohibir que entren en vigor las nuevas tarifas y amenaza con llevar el asunto a los tribunales”, añade el texto.

Rodríguez detalló que el Reglamento con las tarifas fue 'paralizado por la JSF de manera arbitraria e ilegal, pues ese ente dictatorial no tiene jurisdicción sobre contratistas independientes que no son empleados gubernamentales ni afectan las finanzas públicas, y porque no puede derogar la Ley del Negociado que data del año 1917, y que es el fundamento para que el Negociado de Transporte establezca válidamente las tarifas”.

“La Junta colonial lo que quiere es proteger los intereses de los ricos para obligarnos a aceptar la reducción de las tarifas y no lo vamos a permitir. Ya los camioneros no aguantamos más. Cuando aumenta la luz, el gas y la canasta básica de alimentos, la Junta no dice nada.', señaló por su parte Edwin Marrero, presidente Asociación de Camioneros de Arrastre.

Marrero también explicó que 'Cuando hace falta proteger a los trabajadores con un aumento razonable de la tarifa o el salario, entonces la Junta se entromete para favorecer a los “colmillús” del país como MIDA y la Cámara de Comercio. Seguiremos en Asamblea Permanente hasta que la Junta dictatorial desista de impedir que entre en vigor el Reglamento de las Tarifas”.

El Frente Amplio aseguró que se hicieron todas las gestiones necesarias con la policía y transportistas para que no se afecte con el paro, la salud y seguridad de las personas más vulnerables y la normalidad de los hospitales y otros servicios sanitarios.

En declaraciones a la emisora de radio local WKAQ 580 AM, Marrero dijo que la asamblea será 'permanente hasta que la Junta se siente con nosotros y lleguemos a un acuerdo. Ya ellos dijeron ayer que querían sentarse. Estamos esperando la comunicación de ellos”.

“Ningún vagón (contenedor) que está dentro del muelle, excepto de los medicamentos, el correo, suministros de hospitales y cualquier emergencia saldrá', aseguró a la vez que indicó que no 'no queremos nada en contra del país”.

Anoche la JSF dijo que está dispuesta a trabajar con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) de Puerto Rico para incluir un aumento apropiado a las tarifas de acarreo, excluyendo los contratos privados, tal y como buscan los camioneros.

Por su parte, en declaraciones al mismo medio, Antonio Medina, uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo que la JSF 'no puede estar trabajando bajo amenazas'.

'Un segmento del país no le puede estar diciendo a la Junta ‘o haces lo que yo quiero o no voy a seguir las instrucciones’. Nosotros tenemos que seguir la ley, nosotros tenemos que seguir lo correcto para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Nosotros no podemos tener a ningún grupo en específico diciéndonos con amenazas que van o no van a hacer algo”, indicó Medina.

Por último, reconoció que los camioneros 'merecen un aumento. Yo estoy dispuesto a trabajar para lograr eso, pero no puede ser con amenazas, no puede ser fuera de la ley. Tenemos que tener un país donde se siguen las leyes”.

En San Juan, en el muelle de Puerto Nuevo, uno de los principales puntos de descarga en la isla, habitualmente suele haber a primera hora de la mañana unos 100 camiones descargando productos que llegan en barco a la isla, y hoy amaneció sin uno solo. EFE

