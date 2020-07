Campaña en Irán para denunciar la ejecución de tres jóvenes

Teherán, 15 jul (EFE).- Una campaña contra las ejecuciones cobró fuerza este miércoles en las redes sociales en Irán para denunciar la confirmación de la condena a la pena capital de tres jóvenes por participar en las protestas del pasado noviembre.

Las etiquetas 'No ejecutéis', en farsi, y 'Detened las ejecuciones en Irán', en inglés, se han convertido en tendencia mundial en Twitter superando los cinco millones de mensajes.

Las reacciones comenzaron la víspera después de que el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, informara de que el Tribunal Supremo había confirmado la pena de muerte contra los jóvenes.

Los condenados, Amirhosein Moradi, Said Tamyidi y Mohamad Rayabi, de entre 25 y 27 años, participaron en las manifestaciones contra la subida de los precios de la gasolina en Irán el pasado noviembre, que derivaron en fuertes críticas contra el sistema teocrático.

La foto de los tres fue masivamente compartida junto a las mencionadas etiquetas tanto en Twitter como en Instagram, donde también se publicó ampliamente el mensaje en inglés 'I'm next, you're next, we're next' ('Soy el siguiente, eres el siguientes, somos los siguientes').

Numerosas personalidades conocidas del ámbito cultural se unieron a la campaña, entre ellos el director de cine Asghar Farhadi, ganador de un Globo de Oro y dos premios Oscar.

'No amarguen más el aliento de la población en este triste momento', escribió Farhadí en una publicación en Instagram junto a una imagen de los tres jóvenes.

También desde el ámbito político reformista se escucharon críticas y peticiones como la del exdiputado Mahmud Sadeqi, quien instó al Poder Judicial a actuar contra la causa de las protestas y no contra aquellos que participaron en las mismas.

Por su parte, el destacado político reformista Mostafa Tajzadeh, que estuvo siete años encarcelado por 'hacer propaganda contra el sistema', urgió hoy a los cuerpos de seguridad a 'escuchar la voz de la nación en vez de repetir los errores del pasado'.

'Nada debilita los fundamentos del sistema e incita a la sociedad a la venganza y la rebelión como el derramamiento de la sangre de los oprimidos', advirtió Tajzadeh en Twitter.

En medio del alud de mensajes, la conexión de internet en Irán sufrió interrupciones el martes por la noche, una medida que suelen adoptar las autoridades cuando hay muestras de disidencia.

Según informó hoy la plataforma NetBlocks, que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en internet, la interrupción de Internet tuvo 'un impacto parcial al reducir la calidad del servicio durante tres horas en múltiples proveedores'.

NetBlocks también aseguró en su cuenta de Twitter que la etiqueta 'No ejecutéis', en farsi, 'se convirtió en tendencia en las redes sociales'. Internet fue de hecho bloqueado en Irán durante más de una semana durante las protestas de noviembre, que estuvieron marcadas tanto por actos vandálicos como por la represión de las fuerzas de seguridad.

En esos actos vandálicos se basa el Poder Judicial para sostener que al menos dos de los condenados fueron detenidos durante 'un robo armado'.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) criticó que el juicio fue 'injusto' y que los tres jóvenes han dicho que han sido sometidos a 'torturas' como palizas y descargas eléctricas.

AI denunció en su momento que las fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo 'una represión brutal' de las protestas y que al menos 304 personas habían muerto, una cifra que las autoridades iraníes rebajaron a 230.

Según AI, Irán fue el año pasado, con 251 ejecuciones, el segundo país del mundo que más aplicó la pena capital, solo por detrás de China. EFE