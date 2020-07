Campaña para empoderar a mujeres rurales latinoamericanas frente a covid-19

Madrid, 29 jul (EFE).- La quinta campaña 'Mujeres rurales, mujeres con derechos' de América Latina se propone empoderar a indígenas y afrodescendientes frente a la pandemia de la covid-19, con el respaldo de instituciones de gobierno, entidades privadas de de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y la ONU.

La campaña regional de comunicación, liderada por la Organización de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), busca detectar las necesidades urgentes de estas mujeres, acrecentadas por la nueva enfermedad, informó este miércoles la Fundación Microfinanzas del banco español BBVA (FMBBVA) en un comunicado.

Las 25 organizaciones e instituciones que apoyan la iniciativa destacaron el papel central de las mujeres rurales latinoamericnas y caribeñas (unos 58 millones) en la producción, abastecimiento y comercialización de alimentos, así como en la preservación de conocimientos y saberes tradicionales.

No obstante, muchas de ellas afrontan limitaciones graves para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros o capacitación, además de barreras para colocar sus productos en los mercados. Esta situación puede llegar a ser 'aún más compleja para las mujeres indígenas y afrodescendientes', explica la nota.

Además, muchas de ellas trabajan de manera informal, por lo que no cuentan con mecanismos de protección social fundamentales.

En América Latina y el Caribe, el hambre alcanzó a 47,7 millones de personas en 2019, según el comunicado.

Antes de la covid-19, las mujeres rurales asumían 'una gigantesca sobrecarga de trabajo no remunerado', labores productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno, y los desafíos de la pandemia no han hecho más que complicar esta situación.

La Fundación FMBBVA coorganiza un año más esta campaña junto con la FAO y, entre otras entidades, el Banco Mundial, ONU Mujeres, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Consejo Indígena de Centro América (CICA) o el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). EFE