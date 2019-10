Campazzo: 'El Real Madrid es un equipo que me respeta y me valora'

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- Facundo Campazzo, base de la selección argentina y del Real Madrid, dijo este martes que antes se 'obsesionaba' y solamente pensaba en jugar en la NBA, pero que ahora 'lo toma con mucha más tranquilidad' porque se siente respetado y valorado en el equipo español.

'Antes quizás era otra cosa, me obsesionaba la NBA. Ahora lo tomo con mucha más tranquilidad. Me hacían preguntas y me ponía nervioso, pensaba solo en la NBA. Pero lo real es que nunca hubo una oferta concreta', dijo el base de 28 años al diario deportivo Olé.

'En todo caso sería a largo plazo. Hoy estoy bien en el Real Madrid. Cuando me llegó la oferta sentí que el Real es un equipo que me respeta, que me valora, me da responsabilidad y presión, que es lo que busco. Así que no dudé ni un minuto en renovar por cinco años', explicó.

Campazzo dijo que se siente 'bien' y con 'mucha confianza' en el Real Madrid, un 'equipo cuya meta es ganar todo lo que juega'.

'Este es un deporte colectivo, pero cuando el equipo anda bien, cada individualidad suma y sube. Fuera del básquet me siento bien, mi familia y mi mujer me ayudan a estar equilibrado, tanto mental como físicamente', indicó.

El base subcampeón en China con Argentina reveló que Emanuel Ginóbili y Luis Scola lo 'ayudaron' a tomarse el baloncesto 'de manera profesional'.

Los cambios que realizó fueron, principalmente, en su alimentación y en el descanso.

'De un día para el otro decidí que debía cambiar de hábitos y desde ese momento es que me siento mucho mejor', precisó el jugador surgido en Peñarol que jugó cedido en el UCAM Murcia. EFE