Campazzo: 'Siempre pensé en no lastimar al equipo'

Madrid, 26 nov (EFE).- El argentino Facundo Campazzo, exjugador del Real Madrid, mostró su descontento con la formas en las que abandonó el club blanco rumbo a los Denvers Nuggets de la NBA, y aseguró que tomó la decisión con la intención de 'no lastimar' a su equipo.

Sobre su precipitada marcha rumbo a Denver, quiso mandar un mensaje a la afición. 'Al que se haya sentido ofendido, lo siento. La verdad es que me da mucha pena la situación. Que haya tenido que marcharme con la temporada ya arrancada, un poco de culpa me da. No sé si está bien o mal, pero me hace sentir en falta con algo', confesó Campazzo en una entrevista concedida a DAZN.

Además explicó que tomó la decisión con la intención de 'no lastimar a sus compañeros', y agradeció a la afición del Madrid y del UCAM Murcia el trato recibido. 'Me sentí siempre en familia', añadió.

Preguntado por los compañeros con los que coincidió en Madrid, se deshizo en elogios. 'Tuve la suerte de recalar en un equipo con muy buenos jugadores que me enseñaron a ser lo que soy ahora como jugador y como persona', subrayó.

Campazzo vivió una época gloriosa en Madrid. A las órdenes de Pablo Lasso, sumó un total de 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. 'Brilló mucho el sol en Madrid, me siento muy afortunado y agradecido por todo lo que viví aquí', reconoció el base argentino.

Campazzo destacó la figura del técnico vasco como una de las personas que más le había marcado en su carrera deportiva. 'Era un entrenador que priorizaba que el jugador fuera feliz dentro de la cancha, me dio mucha confianza', señaló.

Acerca del nivel de las grandes competiciones europeas, la Euroliga y la Eurocup, dijo que el grado de competencia es altísimo y reveló que la cancha que más le había impactado hasta el momento fue la de Panathinaikos.

El argentino dejó abierta la puerta a un posible regreso al equipo de la capital española. 'Ojalá volver al Real Madrid, esto no es un adiós, espero que sea un hasta luego, esta ciudad me dio muchísimo', señaló.

Terminó mandando un mensaje de ánimo a los deportistas jóvenes, 'la lucha, el esfuerzo, tiene recompensa, cuando le llegue la oportunidad de saltar a la cancha, disfruten', concluyó. EFE