Campodónico: 'Aura', último trabajo de Bajofondo, 'no es 'fast food' musical'

Concepción M. Moreno

Montevideo, 8 oct (EFE).- Casi 6 años sin un disco de estudio del grupo rioplatense Bajofondo son un silencio pesado para sus fans; sin embargo, sus músicos, lejos de cualquier prisa, han disfrutado del proceso creativo culminado en 'Aura', que, según el compositor y productor uruguayo Juan Campodónico, 'no es 'fast food' musical'.

El reconocido músico, que ha producido, entre otros, los aclamados discos 'Eco' y '12 segundos de oscuridad', de Jorge Drexler, y que es cofundador de Bajofondo junto al argentino Gustavo Santaolalla, recomienda degustar lentamente el último trabajo de la banda y 'dejarse llevar'.

Para esta entrevista, recibe a Efe en su estudio montevideano, una antigua casa reciclada casi como un templo dedicado a la música. Ahí nació 'Aura', un disco diferente a los tres anteriores de Bajofondo, 'Bajofondo Tango Club', (2002), 'Mar dulce' (2007) y 'Presente' (2013), pero al tiempo, como dice Campodónico, 'muy bajofondero'.

'Es un disco para sumergirse en la música y genera un viaje; te coloca en un estado. Me parece que esa es una parte interesante. No es 'fast food' musical, no es una música que pasen rapidito los temas y todo esté en el lugar obvio y te dé satisfacción inmediata de estribillos cantables, sino que es una música para meterse en ella y dejarse llevar', explica.

Cinco días de tormenta musical de ideas a partir de las premisas 'libertad' y 'psicodelia' y de las profecías del artista Benjamín Solari Parravicini, una especie de Nostradamus argentino, aportadas por Santaolalla como guía para el trabajo derivaron en muchas horas de grabación que, tras su conveniente edición, llevaron a 'Aura'.

'Queríamos reinventar nuestra manera de hacer música y también este es un disco raro para esta época. No tiene una estructura tan definida. Es como la antítesis de lo que está sonando, de lo que está de moda, que es como muy electrónico. No hay ninguna voz con 'autotune', no hay ningún 'loop' electrónico bajado de internet. Es todo música que hicimos nosotros tocando tracción a sangre', afirma.

A diferencia de los otros trabajos de Bajofondo, en los que la programación lo atravesaba todo, 'en este disco el 85 por ciento es música ejecutada, orgánica, tocada en vivo y hay mucha menos electrónica', reconoce Campodónico.

'Aura' fue lanzado a finales de septiembre, pero Bajofondo comenzará su gira la próxima semana (los días 15 y 17 de octubre) en Montevideo, donde actuará junto a un octeto de cuerdas dirigido por el argentino Alejandro Terán y a Cuareim 1080, cuerda de tambores de candombe del tradicional Barrio Sur de la capital uruguaya.

Con estos últimos, Bajofondo grabó el tema 'Solari Yacumenza', primer sencillo del álbum y que mezcla las profecías de Parravicini (como la frase recitada por Santaolalla con la que comienza: 'La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y marchará esclavo el mundo hasta el caos final') con los ritmos de la música afrouruguaya.

'El mundo en que estamos viviendo da la sensación de un gran caos. Estamos en una época que tiene un aroma a apocalipsis y describía la época y nos pareció muy adecuado para arrancar el disco', comenta.

Campodónico apunta que en un momento en que 'se están jugando temas que tienen que ver con la supervivencia del planeta', ellos tratan de 'alimentar la parte del espíritu' desde la música.

Nacida en 2001, Bajofondo es una banda integrada por 8 miembros (siete músicos y la VJ Verónica Loza, encargada de la parte visual de los conciertos), cada uno de los cuales mantiene proyectos en paralelo, pero siempre con tiempo para volver a este 'que queremos muchísimo y cuidamos muchísimo', confiesa el compositor y productor.

Con varias fechas ya programadas en Suramérica y con proyectos de viajar a España en 2020, la banda rioplatense se propuso 'expandir los marcos' estilísticos con 'Aura', tomando como inspiración la psicodelia 'en cuanto a la libertad, la forma, la exploración' y rompiendo con su habitual médula electrónica.

'Cuando empezábamos, usábamos la electrónica. Era una zona de experimentación todavía y la utilizábamos como para aportar algo desde ese lugar y hoy la electrónica está superinstalada en el 'mainstream' y nosotros como que nos pusimos un poco contra eso', reconoce sonriendo.

Tras superar la etiqueta inicial de tango electrónico con la que, a su pesar, saltaron a la palestra musical, los integrantes de Bajofondo, hijos de, entre otras influencias, el rock y el hip hop, siguen creciendo sin pensar en 'hacer un disco por año' o en 'salir a tocar ya' para mantener a la banda en un lugar de 'experimentación y creatividad' que les permite apartarse de lo que hacen los demás. EFE