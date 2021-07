$!Canadá donará 17.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca

Canadá anunció este lunes la donación de 17.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 que sobran en el país norteamericano y que serán distribuidas a través del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las ministras de Desarrollo Internacional, Karina Gould, y Contratación Pública, Anita Anand, dijeron además que el Gobierno igualará las donaciones de particulares canadienses a la campaña de vacunación contra el coronavirus de la Unicef hasta un máximo de 10 millones de dólares canadienses (8 millones de dólares estadounidenses).



Canadá ya ha comprometido 440 millones de dólares canadienses (353 millones de dólares estadounidenses) al programa Covax -impulsado por la OMS y la Alianza para las Vacunas (GAVI)-, que busca garantizar el acceso global y equitativo a los fármacos anticovid.



La donación se dio a conocer cuando el 79 % de los canadienses ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus y el 55 % tiene la pauta completa.



Anand reveló durante una rueda de prensa que las 17.7 millones de dosis donadas proceden de un acuerdo de compra avanzada al que Canadá llegó con AstraZeneca al inicio de la pandemia y que ya no son necesarias en el país.



Las dosis serán fabricadas en Estados Unidos y empezarán a ser distribuidas en las próximas semanas, añadió Anand, que no especificó ni la fecha ni lo países a los que irán destinadas.



Al inicio de la pandemia, Canadá se aseguró la adquisición de hasta 440 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a pesar de que la población total del país es de algo más de 37 millones de personas.



Canadá ha aprobado hasta el momento el uso en el país de las vacunas producidas por AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.



Las autoridades canadienses han recomendado la utilización de las vacunas con tecnología de ARN mensajero, que son las producidas por Pfizer y Moderna.



Anand señaló que Canadá espera recibir 51 millones de dosis de Pfizer y 44 millones de dosis de Moderna para finales de septiembre.



El principal partido de la oposición en Canadá, el Partido Conservador (PC), criticó hoy la donación de las vacunas de AstraZeneca, al indicar que son de un producto que las autoridades del país "no recomiendan para los canadienses".