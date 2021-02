Canal+ dice que la promesa de Mediapro por la liga francesa era 'una quimera'

París, 5 feb (EFE).- Canal+ Francia, que ha recuperado el 80 % de los derechos de televisión de la liga francesa de fútbol que tenía Mediapro, considera que la oferta del grupo español con la que había ganado la licitación y a la que luego renunció era 'una quimera' porque no se podía rentabilizar.

Su consejero delegado, Maxime Saada, rechazó este viernes en una entrevista a la emisora RTL los reproches de que Canal+ se está aprovechando de la retirada de Mediapro para retransmitir el fútbol hasta el final de la temporada por la mitad de los 1.150 millones de euros que esperaban los clubes.

'Esos ingresos no existían, eran una quimera, un espejismo de 1.150 millones que no han existido nunca (...), un dinero sobre el que no había ninguna garantía, o muy débil, como lo prueba la quiebra de Mediapro', se defendió.

En la licitación que ganó en 2018, la compañía española se había comprometido a pagar algo más de 800 millones de euros por cada temporada a partir de la actual por el 80 % de los derechos.

Sin embargo, amparándose en los efectos de la crisis dejó de abonar las cuotas el pasado verano y en diciembre llegó a un compromiso con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para rescindir el contrato por adelantado.

Para el responsable ejecutivo de Canal+ 'la liga ha resultado dañada, en particular por Mediapro', ya que 'era imposible' rentabilizar la cantidad prometida en su contrato. Conseguir que hubiera suficientes abonados que pagaran 25 euros al mes solo por los partidos de la liga 'era imposible', insistió.

Frente a eso, hizo hincapié en que Canal+ no solo pagará los 330 millones que ya debían abonar por el 20 % de los derechos que ha venido explotando desde el comienzo de la temporada, sino que además añadirá 'dinero fresco' por el 80 % restante.

Aunque no precisó cuánto, señaló que en total la LFP obtendrá unos 650 millones de euros por la difusión de los partidos en televisión. Una cifra superior a los 600 millones que había estado recibiendo hasta 2016.

De cara al futuro, Saada dijo que su empresa está lista para optar a la compra de los derechos de televisión de las próximas temporadas, pero a condición de que se vuelvan a licitar el 100 %. EFE