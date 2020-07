Cancelada la reunión de Shanghái

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- La federación internacional de atletismo (World Athletics) ha informado este viernes de que la reunión de Shanghái, de la Liga de Diamante y prevista para el 19 de septerimbre, ha sido cancelada por culpa de la pandemia.

'Tras la decisión tomada por la Administración Nacional de Deportes de China de suspender todas las pruebas deportivas internacionales hasta el próximo año, lamentamos anunciar que la Liga de Diamante de Shanghái 2020 no se llevará a cabo como estaba previsto el 19 de septiembre', informa World Athletics.

Debido a la actual situación de la salud mundial y a los constantes cambios en las regulaciones, el calendario de la Liga de Diamante para 2020 sigue siendo provisional y está sujeto a más cambios, agrega el organismo.

La 'Diamond League 2020' no será una serie estructurada de pruebas que lleven a una final, como suele ser. Por lo tanto, los atletas no ganarán puntos esta temporada y no habrá una sola final de 24 disciplinas en Zúrich como se había previsto originalmente.

Actualmente se han programado seis reuniones que se celebrarán entre el 14 de agosto y el 17 de octubre. EFE