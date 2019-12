Cancelada por fuerte viento la segunda prueba de Ruka

Redacción Deportes, 1 dic (EFE).- La segunda de las pruebas de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico prevista para este domingo en la estación finlandesa de Ruka ha sido cancelada a causa del fuerte viento.

Después de un breve retraso, el jurado, que ya tuvo que cancelar la sesión de clasificación, decidió cancelar el segundo concurso en el trampolín 'Rukatunturi' porque las condiciones no mejoraron y el pronóstico indicaba que no iban a hacerlo.

'Por desgracia, la situación no ha cambiado, por lo que no hemos podido empezar la competición. Las condiciones del viento simplemente no lo permitieron', explicó el director de carreras de la FIS, Walter Hofer.

La Copa del Mundo masculina continúa el próximo fin de semana con dos competiciones en Nizhny Tagil (Rusia). EFE