Canceladas las reuniones de París y Eugene

Madrid, 26 jun (EFE).- Las reuniones de París y de Eugene, que habían sido reprogramadas a causa de la pandemia del coronavirus, han sido definitivamente canceladas, informó este viernes la organización de la Liga de Diamante de la Federación Internacional de Atletismo.

El mítin de la capital francesa había sido fijado provisionalmente para el 6 de septiembre, pero debido a los últimos anuncios del gobierno del país sobre la organización del grandes eventos, los organizadores consideraron que no hay tiempo suficiente para preparar una reunión internacional de clase mundial este año en Francia.

Volverá a disputarse en principio en agosto de 2021, cuando se pueda movilizar voluntarios y acudir figuras del atletismo mundial.

La Prefontaine Classic 2020 de Eugene también ha sido suspendida, y es que el estado de Oregón tiene prohibidas las reuniones grandes, incluidos los eventos deportivos. Como la restricción estará vigente por lo menos hasta final de septiembre y además se esperan también prohibiciones en cuanto a viajes internacionales, con lo que no se podrá celebrar la prueba el 4 de octubre, con lo que también se posterga a 2021.

Sigue estudiándose el caso de la reunión de Gateshead, que ya no está fijada para el 16 de agosto. Se barajó la opción del 12 de septiembre, pero esta fecha no se puede confirmar debido a las directrices y restricciones del Gobierno del Reino Unido.

La situación de la pandemia provoca que el calendario de la Liga de Diamante siga siendo provisional y esté sujeto a cambios posteriores, apunta la organización. Lo que está claro es que no será una lista de pruebas que deriven en una final, como es habitual. Los atletas no ganarán puntos y no habrá una final de 24 disciplinas en Zúrich, como estaba previsto. EFE