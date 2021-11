Canciller de Costa Rica cuestiona legitimidad de las elecciones en Nicaragua

Viena, 3 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano, instó este miércoles, en Viena, al Gobierno de Nicaragua a liberar los presos políticos y consideró que ante la falta de garantías democrática es 'sumamente difícil' que las elecciones que se celebran este domingo en ese país sean legítimas.

En una entrevista concedida a Efe en la capital austriaca, Solano manifestó su 'reiterada, seria y profunda preocupación' porque el proceso electoral de Nicaragua 'no ha cumplido con las condiciones mínimas de participación democrática y de libertades fundamentales'.

Ante estas condiciones, 'es sumamente difícil contar con una legitimidad del proceso electoral', advirtió el canciller.

Asimismo, lamentó 'la gran cantidad de actores políticos, candidatos y formadores de opinión' presos en Nicaragua y remarcó el papel de la comunidad internacional para solucionar ese conflicto.

'La democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión no tienen fronteras. No es un tema de intervención o no intervención. Son valores fundamentales que trascienden a la dignidad humana, y cuando hablamos de dignidad humana hay compromisos y responsabilidades', enfatizó Solano.

Recordó que la identidad de Centroamérica debe regirse por 'la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión', como lo recoge el llamado 'Protocolo de Tegucigalpa', que refleja esa voluntad política de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Por otra parte, el canciller reiteró la solidaridad de Costa Rica hacia la sociedad nicaragüense, que vive una profunda crisis social y política desde las manifestaciones de 2018, oprimidas con violencia por el gobierno del presidente, Daniel Ortega.

Las prácticas autoritarias del líder sandinista han causado un flujo migratorio de personas que buscan refugio en países vecinos, en primer lugar Costa Rica, su vecino más próspero.

El canciller aseguró que su Gobierno mantendrá el apoyo a los nicaragüenses que pidan refugio en el país, aunque defendió que esta crisis no debe abordarse sólo como un problema regional, sino como una 'responsabilidad colectiva'.

'En la identidad costarricense siempre ha estado presente la capacidad de dar refugio, es una manifestación de solidaridad y confiamos en tener los instrumentos necesarios para poder atenderlos', resaltó Solano.

El canciller termina mañana en España una gira europea que lo llevó a Italia, el Vaticano, al cumbre del COP26 en Glasgow (Reino Unido) y hoy a Viena, donde se reunió con altos funcionarios de los organismos internacionales en esa ciudad y también con su homólogo austríaco, Michael Linhart. EFE

