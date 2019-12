Canciller mexicano alerta sobre avance de ideologías basadas en el odio

México, 4 dic (EFE).- El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alertó este miércoles sobre el avance el mundo de las ideologías basadas en el odio, al clausurar el Encuentro Latinoamericano 'México contra los extremismos: el valor de la cultura frente al odio'.

El foro, que durante dos días congregó a diplomáticos, juristas, académicos, escritores y periodistas, concluyó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un homenaje de México al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, una de las figuras vivas más grandes de las letras latinoamericanas.

En el encuentro, inaugurado el martes con la presencia del expresidente uruguayo José Mujica, los participantes repudiaron el crecimiento del discurso de odio, las expresiones de xenofobia y el extremismo violento derivado de éstas.

Asimismo, reivindicaron el valor de la tolerancia y el respeto al multiculturalismo, que se deben impulsar desde América Latina.

'No esperábamos que pasara, nuestra generación no pensaba que íbamos a regresar al racismo político, no pensamos que regresaría el integrismo, mucho menos que surgiría una cosa como la sustitución de las civilizaciones', apuntó en su mensaje Ebrard.

El canciller mexicano dijo que en América Latina y el Caribe puede articularse una visión de futuro que no se base en el odio sino en el respeto y el derecho a la coexistencia pacífica.

Por su parte, el poeta Cardenal aseguró que 'para mejorar el mundo estamos aquí reunidos contra el extremismo y contra el odio'.

'Yo no soy extremista. Exigir democracia no es extremismo, o es un extremismo válido', declaró.

Antes, un grupo de periodistas, escritores y académicos de origen hispano radicados en Texas participaron en un panel moderado por el periodista Alfredo Corchado sobre las implicaciones del atentado en El Paso contra un grupo de personas mexicanas y de origen hispano, que dejó 22 muertos el 3 de agosto de 2019.

En un comunicado emitido después de la clausura del encuentro, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó el repudio del Gobierno de México a 'cualquier acto de violencia y expresiones de xenofobia y extremismo' y reivindicó 'el valor de la cultura frente el odio'. EFE