Canciller mexicano aplaude ante Blinken el plan migratorio de Biden en EE.UU.

México, 26 feb (EFE).- México ve 'con muy buenos ojos' el plan migratorio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante una reunión virtual con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

'Reconocemos, en primer lugar, las iniciativas del presidente Biden, que ha tomado muchas iniciativas que vemos con muy buenos ojos en México, con mucha empatía de reconocimiento a la comunidad mexicana, de protección a las y los trabajadores en Estados Unidos', subrayó Ebrard durante el encuentro.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores dijo que México y Estados Unidos tienen 'preocupaciones que son comunes' como el tráfico de armas y las condiciones laborales, y reivindicó la necesidad de un plan de desarrollo para el sur de México y para Centroamérica.

'Vamos a avanzar en propuestas que México quiere compartir con Estados Unidos, de manera muy señalada el desarrollo del sur México y de los países de Centroamérica que permitan que tengamos mejores condiciones de vida y la gente no tenga que migrar por pobreza, por condiciones de inseguridad', expresó el canciller.

Por su parte, Blinken, en un breve mensaje de inicio del encuentro, dijo que 'es difícil pensar en una relación más importante' que la de Estados Unidos y México, y deseó poderse encontrar personalmente con Ebrard pronto.

Este encuentro virtual se enmarcó en una visita virtual este viernes de Blinken a México y a Canadá, que incluyó un recorrido telemático por el puesto fronterizo de El Paso-Ciudad Juárez, en el que reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Joe Biden de reformar el sistema migratorio.

'A cualquiera que esté pensando en embarcarse en ese viaje, nuestro mensaje es 'no lo haga'. El presidente Biden está comprometido con una reforma de nuestro sistema migratorio y con garantizar un procesamiento seguro, ordenado y compasivo en nuestra frontera. Estas cosas toman su tiempo', indicó.

El Gobierno de Biden canceló recientemente el programa de Donald Trump 'Remain in Mexico' (Permanecer en México), que obligaba a los migrantes a esperar en territorio mexicano sus citas en cortes migratorias estadounidenses.

Blinken se reunió también virtualmente este viernes con la secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier.

'Venimos saliendo de la reunión muy relevante y sobre todo productiva con el secretario Blinken, a quien agradezco su visita virtual para charlar e intercambiar puntos de vista para profundizar la integración productiva y el fortalecimiento de la competitividad de la región', expresó Clouthier en Twitter.

Según un comunicado de la cartera de Economía, 'ambos secretarios compartieron su preocupación sobre la interrupción de las cadenas de suministro' por la pandemia de covid-19 y consideraron 'una efectiva herramienta' el tratado comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde el pasado julio.

En la agenda también estaba el tema energético luego de que la Cámara de Diputados de México aprobara esta semana una reforma eléctrica que beneficia al sector público en detrimento de las empresas privadas nacionales y extranjeras.

Antes de la reunión, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió en conferencia de prensa a Estados Unidos 'respetar' la reforma eléctrica que él mismo mandó a la cámara.

'No nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América. No nos metemos porque no queremos que nadie decida sobre lo que corresponde a los mexicanos', esgrimió. EFE