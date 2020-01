Canciller mexicano desea éxito a nueva ministra española de Exteriores

México, 13 ene. (EFE).- El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deseó éxito a su homóloga española Arancha González Laya, quien este lunes asumió la titularidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del país europeo.

'Deseamos éxito a la nueva ministra de Exteriores de España', escribió Ebrard en Twitter el mismo día en que tomaron posesión los ministros del nuevo Gobierno español.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez contará con 22 ministerios, cinco más que el anterior, y 28 secretarías de Estado, tres más, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dirigirá González Laya, constará de cuatro secretarías de Estado: Asuntos Exteriores; Unión Europea; Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe; y para la España Global.

La nueva ministra de Exteriores ha lanzado este lunes un mensaje al mundo: 'Spain is back, Spain is here to stay'.

'España está aquí, y ha venido para quedarse', ha asegurado en inglés González Laya en una breve intervención tras recibir la cartera que la acredita como nueva ministra de manos de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien se ha encargado de Asuntos Exteriores durante el último mes y medio.

González Laya ha apuntado que lo dice en inglés porque así 'nos van a entender alto y claro en el mundo', y que uno de sus principios de acción será recuperar el lugar que el país merece en la escena internacional y trabajar 'sin complejos' en favor de 'la paz, las personas, la prosperidad y el planeta'.

En su opinión, en tiempos de 'grandes cambios estructurales' como los actuales, 'ganará quien tenga una estrategia clara y medios a la alturas de sus ambiciones'.

Por ello, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que considera 'un gran honor, una gran responsabilidad y una gran oportunidad para posicionar España en el lugar que le corresponde'.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos españoles, el 'brexit' y la crisis con Bolivia son algunos de los principales retos de la diplomacia española en la agenda inmediata de la nueva ministra González Laya. EFE