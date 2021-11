Canciller nipón dice que Tokio 'sigue con atención' el caso de Peng Shuai

Tokio, 21 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, afirmó este domingo que este país 'sigue con atención' la situación de la tenista china Peng Shuai, quien apareció hoy en varios vídeos difundidos por periodistas chinos después de varios días de preocupación internacional sobre su paradero.

Hayashi señaló que Japón está observando todos los desarrollos del caso de la deportista, de la que no se tenían noticias desde que el pasado 2 de noviembre denunció abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, aunque el canciller nipón no dio más detalles de la postura nipona.

En una entrevista concedida a la cadena japonesa Asahi TV, el titular nipón de Exteriores también afirmó que 'todavía no se ha tomado ninguna decisión' respecto al posible boicot que se plantea EE.UU. hacia los Juegos Olímpicos de invierno previstos en Pekín el próximo año debido a la situación de los derechos humanos en China.

La tenista china apareció este domingo en un nuevo vídeo difundido en Twitter por periodistas chinos mientras asistía a un evento deportivo, que sigue a otro vídeo difundido anoche en el que se ve a la deportista cenando en un restaurante en Pekín.

Por ahora solo medios afines al Gobierno chino han distribuido imágenes de Peng en los últimos días, por lo que organismos como la WTA se mantienen escépticos sobre si la tenista china se encuentra en libertad o si puede tomar decisiones por sí misma.

El ministro nipón, asimismo, señaló que recibió una invitación de su homólogo chino, Wang Yi, para realizar próximamente una visita oficial al país, durante una conversación telefónica que ambos mantuvieron la semana pasada.

En dicha conversación volvieron a aflorar las diferencias que mantienen ambos países sobre la soberanía de las islas Senkaku, conocidas como Diaoyu en China y ubicadas en el mar de la China Oriental, administradas por Tokio y reclamadas por Pekín, y que suponen una de las primeras rémoras para las relaciones bilaterales. EFE

ahg/ea