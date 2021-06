Canciller taiwanés: 'Debemos prepararnos para un conflicto militar con China'

Pekín, 22 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, aseguró que 'el aumento de la intimidación militar de China hacia Taiwán' hace que la isla 'necesite prepararse para un posible conflicto militar' con Pekín.

Wu recordó en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que 'China nunca ha renunciado al uso de la fuerza y sigue llevando a cabo ejercicios militares alrededor de Taiwán, con lo que debemos creer que (esa afirmación) es real'.

Las declaraciones de Wu se producen poco después de que aviones de combate chinos sobrevolaran varias veces la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa la semana pasada.

Por su parte, altos funcionarios chinos han expresado que 'parar a las fuerzas independentistas taiwanesas es necesario para mantener la paz en el Estrecho'.

En la entrevista, Wu, canciller desde 2018, asegura que se siente 'honrado' de ser uno de los centros de las críticas de Pekín: 'El autoritarismo no puede tolerar la verdad. No me preocupa si siguen diciendo que van a perseguirme durante el resto de mi vida'.

Wu también se refirió a la situación en Hong Kong como una 'tragedia' e indicó que el reciente cierre del diario Apple Daily, crítico con Pekín, es 'muy triste de ver porque es un símbolo del periodismo independiente. Lo que quiere el Gobierno chino es derribar ese símbolo'.

Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949 -cuando los nacionalistas del Kuomintang se refugiaron en la isla, tras perder la guerra civil contra los comunistas-, aunque Pekín reclama la soberanía sobre ella y no ha descartado el uso de la fuerza para recuperarla.

Las tensiones entre Pekín y Taipéi aumentaron considerablemente durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, que dio prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la venta de armas, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipéi, que se convirtieron en informales tras reconocer a la República Popular.

El pasado abril, el Gobierno de Joe Biden reafirmó su apoyo a la isla durante una reunión que mantuvieron en Taipéi tres ex altos cargos estadounidenses con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, a la que Pekín respondió con maniobras militares en la zona. EFE