Candidato peruano rechaza su origen chileno y venezolano pero no el alemán

Lima, 5 mar (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú y exportero de fútbol George Forsyth negó tener algo de chileno o de venezolano pese a haber nacido en Caracas y su madre ser María Verónica Sommer, una chilena de ascendencia alemana que en 1976 fue nombrada la mujer más bella de su país.

En cambio, Forsyth sí admitió en una entrevista en el programa televisivo 'Beto a saber' tener, además de la peruana, la nacionalidad alemana, que heredó por su madre.

El exarquero de Alianza Lima y de la selección Perú, entre otros equipos, recordó que su padre, el embajador peruano Harold Forsyth, conoció a su madre cuando era diplomático en Chile y después él nació cuando su progenitor estaba destinado en la Embajada de Perú en Venezuela.

'Él estuvo en Chile y conoció a la Miss Chile, y como buen peruano se trajo a la Miss Chile. Fue y conquistó Chile. Les dimos su venganza', bromeó Forysth en referencia a la Guerra del Pacífico (1879-1884), donde los chilenos invadieron buena parte del actual territorio peruano.

Preguntado por si no veía machista la forma en la que lo relataba, Forsyth respondió que no, porque lo contaría de igual forma si su madre hubiera ido a Chile para traerse a Perú 'al más guapo de Chile'.

NI CHILENO NI VENEZOLANO

El candidato presidencial de Victoria Nacional, partido creado por el pastor evangélico Humberto Lay, aseguró que es 'cero chamo (venezolano)' y que no ha sido chileno ni un segundo de su vida. 'No tengo nada que sea chileno', recalcó.

Forsyth afirmó que su madre también tiene la nacionalidad peruana, por lo que él se considera netamente peruano por ambos lados.

'Yo he nacido de dos padres peruanos. Nací en Venezuela porque mi padre trabajaba en Caracas representando a Perú. No fui inscrito en el consulado de Chile. Fui inscrito en el consulado de Perú, por eso soy peruano de nacimiento. No soy nada 'chamo', cero chamo'', enfatizó Forsyth.

'Yo tengo la nacionalidad peruana y también tengo el pasaporte alemán, ese sí por mi madre, y esa sí la recibí. No recibí la nacionalidad chilena', apostilló el candidato, cuyo padre se desempeña actualmente como embajador de Perú en Japón.

DE BAJADA EN ENCUESTAS

Sin apenas prodigarse en entrevistas en medios de comunicación, Forsyth ha pasado en el último mes de liderar las encuestas de intención de voto para ser el próximo presidente de Perú a caer a la tercera posición, superado por el centrista Yonhy Lescano y la líder de izquierda Verónika Mendoza.

Después de su trayectoria deportiva, Forsyth saltó recientemente a la política en 2018, cuando fue elegido alcalde de La Victoria, el distrito originario de Alianza Lima, pero apenas cumplió la mitad de su periodo, pues dimitió del cargo para lanzarse a la carrera presidencial.

De su gestión como alcalde, a Forsyth le gusta destacar que en La Victoria instaló la bandera nacional más grande de Perú, como una forma reafirmar su nacionalidad y patriotismo. EFE