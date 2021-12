Candidatos a la Gobernación del estado de Chávez, tan dispares como dudosos

Caracas, 15 dic (EFE).- Los candidatos a la repetición de las elecciones regionales en el estado venezolano de Barinas -cuna de Hugo Chávez-, el próximo 9 de enero, son tan variopintos como estratégicos, tanto para el oficialismo, que se niega a perder el bastión chavista, como para la oposición, que sueña con conquistar un territorio hasta hoy inexpugnable.

Los comicios, celebrados el 21 de noviembre en todos los estados de Venezuela, se repetirán en Barinas por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tomó la decisión tras una semana de polémico recuento que daba por ganador al opositor Freddy Superlano, por un estrecho margen sobre el oficialista, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente.

Pero, ¿quiénes son los nuevos candidatos?

JORGE ARREAZA, UN 'CHÁVEZ' SIN CHÁVEZ

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) decidió, por primera vez, presentar en Barinas a un candidato sin el apellido Chávez, un distintivo que, como quedó patente el pasado 21 de noviembre, dejó de ser garantía de victoria, después de que Argenis obtuviera menos votos que su contrincante.

Pero el aspirante no es un chavista cualquiera. Es el excanciller Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chávez y padre de un nieto del que fuera mandatario de 1999 hasta su muerte, en 2013, una elección duramente criticada al tratarse de un aspirante que no nació ni residió nunca en la región, ni estaba adscrito a un centro electoral barinés.

Sin embargo, una vez más, la estrategia venció a la norma del Consejo Nacional Electoral (CNE). No importa que no tenga vínculo directo con Barinas ni sea votante habitual en el estado de Chávez. Todo es susceptible de cambio cuando de no perder el bastión por excelencia se trata.

SERGIO GARRIDO, LA TERCERA OPCIÓN

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se disputará Barinas con el chavismo de la mano de Sergio Garrido, que conoce bien la tierra de Chávez, donde desarrolló toda su carrera política que comenzó cuando apenas contaba con 18 años.

Pero no importa tanto si conoce poco o mucho el terreno, sino que lo fundamental es que no pese sobre él ninguna inhabilitación ni exista posibilidad de plantearla a última hora, después de que la MUD viera cómo, sin tener ninguna notificación previa, los dos primeros candidatos que pretendió postular -Aurora Silva y Julio César Reyes- aparecieran como inhabilitados en el registro del CNE.

La MUD enseñó las garras el pasado noviembre en Barinas, con Freddy Superlano al frente, al superar por un puñado de votos a uno de los miembros de la estirpe Chávez, por lo que Garrido es, hasta la fecha, el rival a batir, un hombre de la tierra, criado en ese estado y con un amplio conocimiento de la política local y regional, en la que se mueve desde hace más de tres décadas.

CLAUDIO FERMÍN, VIEJO CONOCIDO

Otro clásico de la política opositora, Claudio Fermín nació en Barinas, pero su vida pública se proyectó fuera de su tierra natal, llegando a ser, en los años 90, el primer alcalde de Caracas elegido en comicios directos, aunque el cargo no pasó de una legislatura, ya que no recibió el apoyo de los votantes cuando aspiró a la reelección.

Candidato presidencial en cuatro ocasiones, su solidez ideológica ha sido puesta en duda al ser acusado por la oposición de presentarse con el único fin de dividir el voto.

Además, cuenta con el apoyo de varios partidos intervenidos por orden del TSJ y cuyos liderazgos fueron entregados jurídicamente a antiguos militantes que habían sido expulsados de sus partidos y son acusados de 'alacranes' (corrompidos) por sus excompañeros.

ADOLFO SUPERLANO, EL 'CULPABLE'

Su candidatura opositora fue puesta en duda desde el momento en que se hizo pública, ya que fue quien interpuso el amparo ante el TSJ que impidió la proclamación como gobernador al ganador de los comicios, Freddy Superlano -mismo apellido, pero sin relación entre ellos-, al alegar que estaba inhabilitado, algo que reclamó tras conocerse que había superado en votos a Argenis Chávez.

Por esta razón, los opositores tradicionales consideran que su papel para el 9 de enero es dividir más al antichavismo en favor del PSUV, a cambio de beneficios desconocidos.

Superlano (Adolfo), exalcalde de Bolívar -estado Barinas- y exdiputado por la MUD (2016-2021), forma parte del grupo de 'alacranes' que se no se posicionan claramente y 'se venden', según sus otrora seguidores, 'al mejor postor'.

PEDRO DÍAZ, EL GRAN DESCONOCIDO

Por el Movimiento Ecológico, aspirará a gobernar Barinas el secretario general de la organización, Pedro Díaz, quien se define a sí mismo como activista y luchador social que nunca ha ostentado cargos públicos.

Cuando anunció su postulación, su formación aseguró que Díaz 'espera' que los opositores 'se pongan de acuerdo' para 'llegar a un consenso' y evitar que pase lo mismo que en noviembre, cuando la división del antichavismo llevó a obtener un resultado muy ajustado.

Pero hasta la fecha, todo apunta a que los votos de la oposición se dividirán entre, al menos, cuatro candidatos diferentes, mientras el oficialismo se presenta en un solo bloque de la mano de Arreaza. EFE

