'Canelo' Álvarez: 'Plant no pasará del noveno asalto'

Las Vegas (Nevada, EE.UU.), 2 nov (EFE).- El púgil mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez llegó este martes a Las Vegas procedente de San Diego y entró al MGM Grand Arena a ritmo de mariachi y con la canción de 'Guadalajara' para luego asegurar que el combate de unificación del peso supermediano del sábado frente al estadounidense Caleb Plant no pasaría del noveno asalto.

'Tengo muy claro que la pelea se definirá a mi favor entre el séptimo y noveno asalto', declaró Álvarez que pondrá el juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Organización Mundial (OMB) y la Asociación Mundial (AMB), mientras que Plant expondrá el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Álvarez que dijo sentirse feliz de volver a Las Vegas, donde debutó en el 2013, insistió que la pelea no es más que otro paso más en su legado al enfrentarse a un buen rival.

Esta será la octava ocasión que «Canelo» Álvarez llegue al MGM Grand, hay que recordar que en noviembre de 2019 noqueó al ruso Sergey Kovalev para consagrarse como tetracampeón mundial.

'Nada nuevo para mi, no hay diferencias y siempre es un placer el volver a Las Vegas', declaró Álvarez, de 31 años, y marca de 56-1-2, 38 triunfos conseguidos por la vía del nocáut. 'Es algo muy importante para mí legado lo que esta en juego el sábado con la unificación del título y quiero hacer historia con la victoria'.

Álvarez, que se llevara una bolsa de 40 millones de dólares por 10 para Plant, señaló que no tiene nada personal contra el campeón estadounidense, pero aprovecharía todas sus cualidades para conseguir el triunfo.

'Me gusta el boxeo, lo disfrutó al máximo cuando estoy en el cuadrilátero', subrayó Álvarez. 'Es un buen boxeador, pero no es nada nuevo para mi, porque ya me he enfrentado a otros que también han sido muy buenos'.

El campeón mexicano está convencido que la oportunidad histórica que tiene de unificación de títulos no la dejará pasar y por el contrario podrá sobre el cuadrilátero lo mejor de su boxeo.

'Hemos hecho una gran preparación, estamos listos para el gran duelo y seguro que con la ayuda de todos haremos historia', reiteró Álvarez. 'El triunfo irá por México y todos los que siempre han confiado en mi trayectoria como profesional'.

Álvarez insistió que estar a las puertas de un combate de unificación es algo que por si solo ya motiva, pero en su caso también lo hará para darle una gran alegría a todos los mexicanos.EFE

