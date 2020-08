Canet reconoce que el circuito de Spielberg siempre le ha 'costado mucho'

Madrid, 11 ago (EFE).- El español Arón Canet (Speed Up), quinto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 reconoce que el circuito Red Bull de Spielberg, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Austria de Moto2, siempre le ha 'costado mucho'.

'Se trata de un circuito que siempre me ha costado cuando competía en Moto3, veremos cómo nos va, porque Brno me gustaba mucho y este año he sufrido con la Moto2, pero estoy preparado para seguir con esta línea de mejora y de adaptación para seguir aprendiendo', dice en la nota de prensa de su equipo.

'Afrontamos sin descanso dos nuevos fines de semana de carreras en un mismo circuito, donde competiremos en los grandes premios de Austria y Estiria', recordó el piloto del equipo Aspar. EFE