Cantante boricua Melina León dice que 'ánimos han decaído' por contagio covid

San Juan, 17 oct (EFE).- La cantante puertorriqueña Melina León admitió este sábado que sus 'ánimos han decaído', dos días después de haber sido internada en un hospital en Miami (Florida) tras contagiarse con coronavirus.

'Mis ánimos han decaído y estoy desesperada. Ayer me pusieron plasma y la sensación fue mala', expresó la artista en su cuenta personal de Facebook.

Asimismo, la artista reveló que andaba con 'mucha fiebre y tos', y que este mismo sábado se sentía 'cansada y con sueño' y que se pasaba el día 'durmiendo'.

En el mismo mensaje en Facebook, la intérprete se disculpó con sus seguidores por no responder a los mensajes de apoyo.

'Les pido disculpas por no atender sus llamadas o contestado sus mensajes, hoy no tengo la misma actitud positiva de ayer y no tengo deseos de hablar', indicó.

'Sé que se preocupan por mi y se lo agradezco de todo corazón. Cuando me sienta mejor les contesto. Gracias', concluyó.

Al anunciar su confirmación de que padecía el virus, León reveló el martes que durante los ensayos para cantar el tema 'Volverte a amar', de la mexicana Alejandra Guzmán, se 'sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando'.

Además, su plan era grabar un vídeo musical, pero debido a algunos síntomas que tuvo, entre ellos, fiebre y tos, lo canceló.

Tras esto, la intérprete del éxito 'Mujeres liberadas' fue internada en un hospital en Miami por pulmonía viral, mientras participaba como talento del programa 'Tu cara me suena', de Univision.

No obstante, debido al contagio de la artista y de otros tres participantes del programa, Univision decidió el viernes suspender la competencia.

Los otros competidores contagiados son las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andere, y el cantante colombiano Llane.

Univision indicó, por su parte, que su 'prioridad es la salud y seguridad de nuestros equipos, participantes y la comunidad. Nuestro equipo de Seguridad Global pone en práctica los más recientes estándares y procedimientos contra la covid-19 que han formulado las diferentes agencias gubernamentales a nivel nacional y local'.

'Estamos trabajando en tomar medidas adicionales de seguridad y anunciaremos más detalles cuando se finalicen', subrayó la cadena. EFE