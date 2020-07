Cantante Conkarah revoluciona la música desde Tik Tok con éxito 'Banana'

Mónica Rubalcava

México, 11 jul (EFE).- El cantante jamaiquino Conkarah vive la revolución que ha traído TikTok a la industria musical con su éxito 'Banana', en el que comparte créditos con el reconocido Shaggy, tema que le ha dado la vuelta al mundo entero tras viralizarse el #BananaDropChallenge.

Cuando a Nicholas Murray, conocido como Conkarah, le llegó la noticia de que su canción 'Banana' estaba teniendo gran éxito en una aplicación móvil nueva, el músico no entendió muy bien qué era lo que estaba sucediendo, según relató en una entrevista con Efe.

'TikTok fue muy nuevo para mí, cuando escuché por primera vez que mi canción se estaba volviendo viral ahí no sabía bien de qué se trataba, porque tengo Facebook, Instagram y así, pero esa (aplicación) no la conocía', comentó el cantante.

Ahora el jamaiquino cuenta con más de 38.000 seguidores en la aplicación y la ha utilizado para compartir tanto los vídeos de otros utilizando su canción, como vídeos propios en los que enseña un poco de la cultura jamaiquina.

Desde su punto de vista, TikTok es parte de una nueva generación y sirve como un apoyo más a la difusión de la música.

'Refleja cómo es que ha cambiado la industria de la música y me gusta porque también ha dado más oportunidad a la gente a mostrar su música y sus talentos y que den la vuelta al mundo', aseguró.

Además, le ha brindado sorpresas como el hecho de que personalidades que él admira utilicen su canción al momento de hacer tiktoks'.

'Ha sido fantástico ver a tanta gente en esta aplicación especialmente en estos momentos tan difíciles y ver a tanta gente feliz, incluso celebridades como mi jugador favorito de fútbol Neymar. Esto es de Jamaica para el mundo', consideró.

RENOVACIÓN, ESENCIA JAMAIQUINA Y NUEVOS CAPÍTULOS

Conkarah estaba sentado frente a una mesa cuando al ver un racimo de plátanos comenzó a tocar con su guitarra y a cantar el primer verso de 'Banana boat song' de Harry Belafonte, tema que fue lanzado en 1958.

Fue ahí donde nació la primera parte de la canción que pronto se convertiría en un éxito mundial pero renovado.

'Fui a Colombia, estaba en Medellín, a intentar aprender español y su cultura y mientras estaba ahí sentado en mi hamaca vi un racimo de plátanos en mi mesa de 'dining', y con mi guitarra cante 'daylight come and he wan' go home' (la luz del día viene y él quiere ir a casa) y de ahí surgió la melodía de la canción', rememoró.

'La grabé en el clóset de mi Airbnb, se la mandé a un amigo en común con Shaggy y dijo que a Shaggy le había encantado la canción y que quería hacer el segundo verso', añadió.

Ante la respuesta de su amigo la reacción del cantante fue escéptica: 'yo no quería creerlo pero cuando escuche la versión con la voz de Shaggy me di cuenta de que fue un muy buen inicio, tiene una gran vibración'.

Shaggy es uno de los artistas que ha influenciado la música de Murray, así como Bob Marley o Buju Banton, sin embargo, se considera fanático del reguetón y de la música en general, pues sus gustos están delineados desde el rock de Red Hot Chilli Peppers hasta el blues de Amy Winehouse.

Además, gracias a la colaboración, el cantante ha podido formar una amistad con Shaggy y asegura que trabajar con él fue 'cool, la gente de Jamaica es fácil de llevar, y él es parte de los artistas de reggae veteranos que nos fueron abriendo el camino a artistas jóvenes'.

'Cuando he podido hablar con él solo lo escucho y aprendo de todo de lo que me dice', aseveró.

Con esto Conkarah reconoce el éxito que le está tocando vivir en la actualidad y continúa para adelante con proyectos musicales en los que explorará temas propios llenos de fusión.

'Este es un gran capítulo para mí, la música es mi pasión y quiero continuar haciendo música y esparciendo buenas vibras. Voy a trabajar en mi primer álbum EP, quiero hacer una colaboración con un artista de reguetón y creo que hay gran potencial en ello en el futuro. Amo la fusión de géneros, ¡el reggae no es solo para Jamaica sino para todo el mundo!', finalizó. EFE

